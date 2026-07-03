Con esfuerzo, iniciativa y claridad de propósito, el egresado de la UAG Sergio Leyva Berrelleza, directivo de Grupo Coppel, cuenta su historia de éxito

En Culiacán, Sinaloa, nació Sergio Raúl Leyva Berrelleza, conocido por todos como “Cheko Leyva”. El mayor de tres hermanos creció en un entorno donde las matemáticas, la contabilidad y la disciplina eran parte del día a día. Sin embargo, su espíritu inquieto lo llevó desde muy pequeño a explorar otros caminos.

Mientras sus padres buscaban mantenerlo ocupado entre clases, deportes y actividades, él descubría lo que realmente lo movía: la música y el cine.

La experiencia de una sala oscura, el sonido envolvente y los videos musicales de los años 90 despertaron en él una certeza temprana: quería contar historias.

La decisión que cambió su destino

A finales de los años 90, perseguir una carrera creativa desde Sinaloa no era sencillo.

Sin escuelas de cine cercanas y con expectativas familiares más tradicionales, Cheko estuvo cerca de elegir caminos como la contabilidad o la programación.

Pero en un giro decisivo, optó por la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), donde estudió de 1997 a 2001. Fue una elección que definió su vida.

Su llegada a Guadalajara ocurrió de forma vertiginosa: en cuestión de semanas resolvió admisiones, vivienda y el inicio de una nueva etapa lejos de casa.

Esa rapidez marcaría también su forma de enfrentar los retos: con decisión y sin mirar atrás.

El sello de su formación

Durante la universidad, Cheko no esperó a que las oportunidades llegaran: las buscó.

Desde los primeros semestres se involucró en producción, televisión y proyectos reales, adelantándose a la experiencia profesional que muchos adquieren hasta el final de la carrera.

Más que las clases, recuerda la competencia sana entre compañeros, el impulso constante por mejorar y una mentalidad colectiva de crecimiento. Ese ambiente lo formó no solo como comunicador, sino como líder.

También atesora anécdotas que reflejan carácter, como aquella ocasión en que un error en clase lo llevó a realizar un ensayo poco convencional que terminó fortaleciendo su relación con un profesor clave en su formación.

De la incertidumbre al aprendizaje intensivo

Al egresar, tras un breve paso por una casa productora y una experiencia en ventas, Cheko tomó una decisión arriesgada: mudarse a Piedras Negras, Coahuila.

Ahí, junto a colegas, participó en la creación de un canal de televisión desde cero. Jornadas que iniciaban a las 4 de la mañana y terminaban cerca de la medianoche forjaron su carácter profesional.

Fue una etapa de creatividad: hacer mucho con poco, aprender rápido y ejecutar sin margen de error. Una filosofía que hasta hoy sigue aplicando.

El regreso a casa y la oportunidad en Grupo Coppel

De vuelta en Culiacán, se integró a Megacable, donde consolidó su experiencia en producción. Poco después llegó la oportunidad que transformaría su carrera: ingresar a Grupo Coppel.

Inicialmente contratado para desarrollar contenidos de capacitación en video, Cheko detectó una necesidad clave en la empresa: comunicar de forma eficiente a gran escala.

Su visión permitió crear soluciones innovadoras que evolucionaron con el crecimiento de la compañía.

Con el tiempo, su rol creció junto con la organización.

Liderar la creatividad de una de las marcas más grandes de México

Hoy, Cheko Leyva es Gerente Divisional de Creatividad, Marca y Contenido en Grupo Coppel.

Lidera un centro creativo de más de 150 personas, donde convergen producción audiovisual, diseño, contenido y estrategia.

Entre sus logros destaca su participación en la renovación de la marca Coppel tras más de 85 años sin cambios, así como múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, incluidos premios Effie, IAB y Latin American Design.

Este 2026, la revista Merca 2.0 lo incluyó en la lista de los 100 líderes de mercadotecnia en México, lo que consolida su impacto en la industria.

Sin embargo, fiel a la cultura de la empresa, habla de estos logros con discreción. Para él, el verdadero éxito está en el impacto del trabajo y en el crecimiento del equipo.

La esencia que no cambia: familia, creatividad y propósito

A pesar de su trayectoria, Cheko mantiene los pies en la tierra. Disfruta del tiempo en familia, cocinar y jugar baloncesto con amigos.

Se define como una persona auténtica, cercana y orientada a objetivos.

Reconoce que la universidad no solo le dio conocimientos técnicos, sino herramientas para comunicarse mejor, liderar y salir de su zona de confort.

Un mensaje para las nuevas generaciones

Con la experiencia de quien ha recorrido un camino complejo pero gratificante, su consejo es claro:

“Es importante hacer un plan de vida y escribirlo. Si no lo haces tú, alguien más lo hará por ti, y puede que no te guste el resultado”.

Para Cheko, la vida pasa rápido. Tener claridad, intención y disciplina puede marcar la diferencia entre seguir una inercia o construir un propósito.

Un ciclo que se cierra… y otro que comienza

A casi 25 años de haber egresado de la UAG y con dos décadas dentro de Grupo Coppel, Cheko Leyva representa una historia de evolución constante.

Su trayectoria demuestra que los sueños, incluso aquellos que parecen lejanos o poco convencionales, pueden transformarse en realidades sólidas cuando se combinan pasión, trabajo y visión.

Porque, al final, su historia no es solo la de un creativo exitoso, sino la de alguien que nunca dejó de contar historias… empezando por la suya.