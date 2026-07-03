La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos refuerza acciones para fomentar la denuncia ciudadana mediante la Cartilla Anticorrupción, invitando a reportar posibles actos indebidos del personal de la FGR a través de canales oficiales.

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos impulsa la difusión de la Cartilla Anticorrupción, una herramienta orientada a promover la participación ciudadana en la denuncia de posibles irregularidades dentro del servicio público.

La dependencia destacó la importancia de que la población contribuya activamente en la detección y reporte de actos de corrupción, especialmente aquellos que involucren a personal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a utilizar los mecanismos institucionales disponibles para presentar denuncias de manera segura y confidencial.

Entre las opciones se encuentran la plataforma #VISITEL y la Ventanilla Única de Atención de la @FEAI_FGR, donde se brinda orientación y seguimiento a los reportes recibidos.

La institución subrayó que la denuncia oportuna es una herramienta clave para prevenir y sancionar conductas indebidas, además de fortalecer la confianza en las instituciones de procuración de justicia.

Asimismo, se reiteró el llamado a la ciudadanía para no guardar silencio ante posibles actos de corrupción y hacer uso de los canales oficiales disponibles.

Con estas acciones, la Fiscalía busca consolidar una cultura de legalidad basada en la colaboración entre sociedad y autoridades.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas