Elementos de la Guardia Estatal auxiliaron a una familia que quedó varada por una falla mecánica en la carretera Victoria–Tula, en el municipio de Palmillas. El personal proporcionó víveres, hidratación y apoyo hasta la llegada del servicio mecánico.

Palmillas, Tamaulipas.— Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas brindaron apoyo humanitario a una familia que quedó varada en la carretera federal 101 Victoria–Tula, luego de que su vehículo presentara una falla mecánica en el municipio de Palmillas.

El incidente se registró a la altura del kilómetro 69, donde la corporación acudió tras una alerta emitida por el sistema de monitoreo C4, localizando a los ocupantes del vehículo en condiciones de espera sobre la vialidad.

Al arribar al punto, los elementos estatales confirmaron que se trataba de una familia que viajaba desde el estado de Aguascalientes con destino al municipio de Jaumave, a bordo de un automóvil Volkswagen Gol que sufrió una avería.

Como parte del protocolo de proximidad social, los oficiales brindaron apoyo inmediato a los tripulantes, proporcionando agua y alimentos mientras se coordinaba la asistencia mecánica.

La unidad quedó temporalmente detenida en el lugar hasta la llegada de un servicio de grúa y personal mecánico, quienes realizaron las maniobras necesarias para su traslado y reparación.

Las autoridades destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones permanentes de auxilio carretero, enfocadas en garantizar la seguridad de los automovilistas que transitan por las vías federales del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) ha reforzado los esquemas de atención ciudadana en carreteras, priorizando la respuesta oportuna ante emergencias mecánicas, accidentes o situaciones de riesgo.

Estas acciones buscan fortalecer la confianza de la población en las corporaciones de seguridad y brindar acompañamiento en trayectos de largo recorrido.

Tras recibir el apoyo, los integrantes de la familia expresaron su agradecimiento a los elementos de la Guardia Estatal por la atención brindada durante la contingencia en carretera.

Con este tipo de intervenciones, las autoridades reiteran su compromiso de mantener presencia activa en las vías de comunicación del estado para salvaguardar la integridad de los viajeros.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas