La Ingeniería de Software y Minería de Datos, una carrera con visión al futuro

Por la Dra. Iliana Casillas Gaxiola, directora de la Ingeniería de Software y Minería de Datos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

El problema que frena a millones de negocios

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99.8% de las unidades económicas de México y generan el 70% del empleo formal en el país, según datos del INEGI. Sin embargo, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, apenas el 27% de las pymes cuenta con algún sistema digital para gestionar sus operaciones. La gran mayoría lleva sus inventarios en hojas de cálculo, registra sus ventas en cuadernos o sistemas desconectados, y toma decisiones basadas en intuición, no en datos.

Las consecuencias son concretas: pedidos mal calculados, clientes que no regresan porque nadie les da seguimiento, recursos desperdiciados en procesos lentos y costos que se disparan sin que el dueño sepa exactamente por qué. Cuando llega un competidor con sistemas digitales integrados —o simplemente cambia el entorno económico—, la Pyme que no se ha transformado no tiene visibilidad suficiente para reaccionar a tiempo.

La transformación digital no es una opción reservada para las grandes corporaciones, es una necesidad operativa para cualquier empresa que quiera sostenerse y crecer en un mercado cada vez más exigente y competido.

Cómo el ingeniero de software transforma una empresa

El ingeniero de Software y Minería de Datos es el profesionista capacitado para cerrar esa brecha. Su trabajo comienza por entender los procesos de la empresa: cómo fluye la información, dónde se pierden datos y qué decisiones se toman a ciegas. A partir de ese diagnóstico, diseña e implementa soluciones a la medida: sistemas de gestión de inventarios, plataformas de atención a clientes, herramientas de análisis de ventas o aplicaciones que automatizan tareas repetitivas.

La minería de datos añade una capa estratégica al trabajo. Con los datos que la empresa ya genera —ventas, devoluciones, tiempos de entrega, comportamiento del cliente— el ingeniero construye modelos que permiten anticipar la demanda, identificar los productos más rentables o detectar cuellos de botella antes de que se conviertan en crisis.

Estas no son soluciones exclusivas de empresas con grandes presupuestos. Hoy existen tecnologías en la nube, herramientas de código abierto y plataformas accesibles que permiten implementar transformaciones digitales reales en empresas medianas y pequeñas, siempre que haya un profesionista que sepa integrarlas y adaptarlas al contexto específico del negocio.

Las competencias que hacen la diferencia

Transformar digitalmente una Pyme no es solo un problema técnico. Requiere que el ingeniero entienda el negocio, se comunique con personas que no hablan lenguaje tecnológico y proponga soluciones que sean sostenibles en el tiempo, no solo funcionales en el corto plazo.

Eso exige competencias que van más allá del código: pensamiento analítico para diagnosticar problemas complejos, visión de negocio para alinear la solución tecnológica con los objetivos de la empresa, ética profesional para manejar con responsabilidad los datos de clientes y colaboradores, y capacidad de innovación para proponer soluciones que anticipen las necesidades futuras, no solo las actuales.

La Ingeniería de Software y Minería de Datos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) desarrolla estas competencias desde el primer semestre a través de proyectos aplicados a contextos reales. Las microcredenciales obtenidas con AWS Academy, Oracle Academy y CISCO Networking Academy acreditan habilidades concretas que las empresas reconocen y valoran. La alianza con Arizona State University incorpora perspectivas globales de innovación y emprendimiento que amplían la capacidad del egresado para diseñar soluciones competitivas. Y la formación en ética, responsabilidad social y comunicación efectiva garantiza que el profesionista pueda integrarse con éxito en equipos humanos diversos.

Conclusión

México tiene millones de Pymes con el potencial de crecer, pero sin los sistemas que les permitan hacerlo con inteligencia. El ingeniero de Software y Minería de Datos de la UAG está formado para ser ese puente: entre los datos que las empresas ya tienen y el conocimiento que aún no saben extraer de ellos, entre la tecnología disponible en el mundo y las necesidades reales del mercado mexicano. Elegir esta carrera es elegir estar en el centro de la transformación que el tejido empresarial del país necesita con urgencia.