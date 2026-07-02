Mujeres privadas de la libertad en el CEDES de Ciudad Victoria recibieron estudios preventivos de salud sexual y reproductiva como parte de una campaña coordinada entre la SSPT, el Sistema DIF y la Secretaría de Salud de Tamaulipas para detectar oportunamente enfermedades como el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino.

Ciudad Victoria, Tamaulipas. Con el objetivo de fortalecer la atención médica preventiva y garantizar el acceso a los servicios de salud, mujeres privadas de la libertad en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria participaron en una jornada de salud sexual y reproductiva enfocada en la detección oportuna de enfermedades.

La campaña fue realizada de manera coordinada entre el Área Médica del CEDES, el Sistema DIF Tamaulipas y la Secretaría de Salud estatal, permitiendo la aplicación de estudios especializados como ultrasonidos mamarios y pruebas de Papanicolau.

De acuerdo con el jefe del Área Médica del CEDES Victoria, Reynaldo de Jesús Gutiérrez Treviño, estos estudios son fundamentales para identificar de manera temprana posibles casos de cáncer de mama y cáncer cervicouterino, este último asociado principalmente al Virus del Papiloma Humano (VPH).

El funcionario explicó que, en caso de detectarse alguna anomalía que requiera atención especializada, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, a través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, cuenta con convenios de colaboración con diversas instituciones médicas para garantizar la continuidad de la atención.

Entre las instituciones que brindan apoyo se encuentran el Hospital Regional de Alta Especialidad, el Hospital General, el IMSS-Bienestar y la Unidad Médica Especializada para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM), donde las pacientes pueden recibir diagnóstico complementario y tratamiento oportuno cuando sea necesario.

Con estas acciones, las autoridades buscan fortalecer la atención integral de las personas privadas de la libertad, privilegiando la prevención y el acceso a servicios médicos especializados, especialmente en enfermedades que representan una de las principales causas de mortalidad entre las mujeres.