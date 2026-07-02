Policías de la Coordinación Municipal Mainero iniciaron su jornada con una sesión de activación física como parte de la estrategia de la SSPT para fortalecer la condición física y el bienestar del personal operativo.

Mainero, Tamaulipas. Como parte de las acciones orientadas a fortalecer el desempeño del personal operativo, elementos de la Guardia Estatal adscritos a la Coordinación Municipal de Mainero participaron en una jornada de activación física al inicio de sus labores.

La actividad forma parte del programa permanente de acondicionamiento físico impulsado por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), con el propósito de mantener en óptimas condiciones de salud a las y los integrantes de la corporación, además de reforzar sus capacidades para el servicio policial.

Las rutinas, supervisadas por personal especializado del Departamento de Salud de la dependencia, incluyen ejercicios enfocados en mejorar la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la masa muscular, habilidades fundamentales para las tareas tácticas y de proximidad social que desempeñan diariamente los elementos de seguridad.

De acuerdo con la SSPT, este tipo de actividades contribuye no solo al bienestar físico de los agentes, sino también a su preparación integral, permitiéndoles responder con mayor eficacia a las necesidades de seguridad y protección de la ciudadanía.

Con estas acciones, la dependencia estatal mantiene su estrategia de capacitación y fortalecimiento institucional, buscando que los elementos de la Guardia Estatal cuenten con las condiciones físicas y mentales necesarias para desempeñar sus funciones en beneficio de las y los tamaulipecos.