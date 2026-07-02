Ciudad Victoria, Tamaulipas.Julio 02 de 2026– Una educación incluyente, humanista y de calidad es la visión que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), impulsa en las y los estudiantes tamaulipecos, informó Igor Crespo Solís, titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSYS).

El subsecretario asistió como representante de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, a la ceremonia de graduación de la Generación 2023–2026 del Telebachillerato Comunitario 040, en Ciudad Victoria, donde felicitó a las y los graduados por este importante logro académico en sus vidas.

Reconoció el compromiso demostrado por las y los jóvenes durante su trayectoria en el bachillerato, donde resaltó que la conclusión de la educación media superior abre nuevas oportunidades para continuar sus estudios, incorporarse al mercado laboral o emprender proyectos personales.

Destaco también a las madres, los padres y docentes por el acompañamiento brindado a las y los estudiantes durante los tres años de formación, y reiteró el compromiso del gobierno de Tamaulipas, liderado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, de hacer de la educación la herramienta más importante de la transformación que vive la entidad.

Por su parte, Reyes Lizzete Hernández Vázquez, directora del telebachillerato, resaltó el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de las y los egresados para alcanzar esta meta académica. Además, agradeció el respaldo de las familias y el compromiso del personal docente, al destacar que la formación de las y los jóvenes es resultado de un trabajo conjunto entre escuela y comunidad.

En la ceremonia estuvieron presentes como invitados Felipe Silva Arciniega, director de la Telesecundaria “Manuel Ávila Camacho”; Luis Eduardo García Reyes, vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas; Lilia Cruz Bernal, directora del Jardín de Niños “Leonor López Orellana”; y Serafín Tovar Alberto, comisariado ejidal de Manuel Ávila Camacho.