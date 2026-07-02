La emoción por la Selección Mexicana generó un repunte de hasta 70% en ventas para establecimientos de comida y entretenimiento en Querétaro.

Empresarios del sector prevén otro incremento durante el próximo encuentro del combinado nacional en la siguiente fase del torneo.

Querétaro- La fiebre mundialista se convirtió en un impulso para el sector restaurantero y de entretenimiento en Querétaro, donde bares y restaurantes registraron una alta afluencia de clientes durante el partido de México contra Ecuador, generando un aumento significativo en sus ventas.

De acuerdo con reportes de la Cámara de Comercio de Querétaro, algunos establecimientos alcanzaron niveles de ocupación cercanos al 100 por ciento y registraron incrementos de hasta 70% en comparación con una jornada habitual.

El ambiente generado por el encuentro de la Selección Mexicana llevó a familias, grupos de amigos y aficionados a reunirse en negocios locales para disfrutar del partido, convirtiendo la fecha en una oportunidad de recuperación económica para diversos comercios.

A pesar de las condiciones climáticas y la presencia de lluvias en la entidad, la actividad no disminuyó. Empresarios señalaron que los clientes permanecieron en los establecimientos para continuar viviendo la experiencia deportiva.

El presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti, destacó que la jornada representó un resultado positivo para los negocios afiliados y estimó que el comportamiento podría repetirse durante el próximo compromiso de México ante Inglaterra.

El sector espera que los próximos partidos de la justa internacional mantengan el flujo de consumidores, especialmente en restaurantes, bares y espacios que ofrecen transmisiones deportivas.

Este repunte representa un alivio para comerciantes que habían enfrentado un inicio de año complicado, luego de que las primeras semanas del torneo no generaran el impacto esperado en algunos negocios.

El comercio continúa siendo una de las actividades económicas relevantes para Querétaro, por lo que eventos de gran convocatoria como el Mundial representan una oportunidad para fortalecer las ventas y dinamizar el consumo local.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas