El Instituto Nacional de Antropología e Historia prepara una nueva agenda de recorridos para acercar al público al patrimonio histórico de México. Durante julio se podrán visitar sitios prehispánicos emblemáticos y espacios virreinales con acompañamiento especializado.

CIUDAD DE MÉXICO.– La historia, la arquitectura y las raíces culturales de México serán protagonistas durante julio de 2026 con los Paseos Culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), una propuesta que permitirá conocer algunos de los sitios más representativos del pasado prehispánico y virreinal del país.

A través de recorridos guiados, visitantes podrán acercarse a zonas arqueológicas, museos y espacios históricos donde se conservan vestigios de antiguas civilizaciones y capítulos fundamentales de la historia nacional.

La programación comenzará el sábado 4 de julio con una visita al Museo Nacional del Virreinato, ubicado en Tepotzotlán, Estado de México, recinto que celebra más de 60 años como espacio dedicado a la conservación y difusión del patrimonio.

Durante esta experiencia, los asistentes conocerán la historia del antiguo colegio jesuita, así como algunos de sus espacios más destacados, entre ellos el Templo de San Francisco Javier, considerado una de las grandes muestras del arte barroco novohispano.

El domingo 12 de julio llegará el turno del recorrido por la Zona Arqueológica de Xochicalco y el Pueblo Mágico de Tepoztlán, en Morelos.

Los visitantes podrán conocer esta antigua ciudad del periodo Epiclásico, famosa por sus conocimientos astronómicos, arquitectura y elementos relacionados con la organización política y militar de sus habitantes.

La ruta también incluirá actividades en Tepoztlán, un sitio rodeado de tradiciones y leyendas vinculadas con la historia prehispánica de la región.

El sábado 18 de julio, el INAH llevará a los participantes a Teteles de Santo Nombre, en Puebla, una zona arqueológica que muestra la importancia de las antiguas conexiones entre el Altiplano central y el sur de Mesoamérica.

El recorrido permitirá conocer estructuras monumentales y una antigua planeación urbana que refleja la influencia de grandes centros prehispánicos como Teotihuacan.

La agenda continuará el domingo 26 de julio con la visita a Chalcatzingo, en Morelos, un sitio reconocido por sus relieves y grabados en piedra que representan expresiones tempranas de carácter religioso y político.

El lugar es considerado una pieza clave para comprender la presencia e influencia de la cultura olmeca en el centro de México.

Como cierre de la temporada, del 31 de julio al 2 de agosto se realizará el paseo hacia la Zona Arqueológica de Guachimontones, en Jalisco.

Los asistentes podrán admirar sus singulares estructuras circulares y conocer más sobre la tradición cultural de la región, además de complementar la experiencia con visitas a espacios históricos y artesanales de Jalisco.

Los Paseos Culturales INAH cuentan con décadas de experiencia en la difusión del patrimonio mexicano y ofrecen recorridos acompañados por especialistas que permiten comprender la importancia histórica de cada destino.

Con más de cien rutas programadas anualmente, esta iniciativa busca acercar a distintos públicos a la riqueza cultural de México y fortalecer el vínculo con los sitios que forman parte de la memoria nacional.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas