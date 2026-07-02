Los ingleses remontaron un partido complicado con un doblete de Harry Kane y aseguraron su boleto a la siguiente ronda. El duelo ante la Selección Mexicana se disputará en el Estadio Azteca, en un choque que promete alta tensión mundialista.

Atlanta, Estados Unidos.- Inglaterra tuvo que sufrir más de lo esperado, pero logró darle la vuelta al marcador ante una combativa selección de República Democrática del Congo y avanzó a los Octavos de Final del Mundial 2026, donde se medirá contra México.

El conjunto africano estuvo cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo al ponerse adelante en el marcador desde los primeros minutos y mantener en jaque a una de las selecciones favoritas.

La sorpresa llegó apenas al minuto 7, cuando Brian Cipenga aprovechó un centro al área y definió con potencia para vencer al arquero inglés Jordan Pickford.

El gol obligó a Inglaterra a reaccionar, pero durante gran parte del primer tiempo el equipo europeo no encontró claridad ofensiva, mientras Congo defendía con orden y buscaba aumentar la ventaja en contragolpes.

La selección africana incluso tuvo una oportunidad clara antes del descanso, cuando un disparo de Yoane Wissa terminó impactando en el poste y evitó el que habría sido el segundo golpe contra los ingleses.

Para la segunda mitad, Inglaterra tomó el control del encuentro y comenzó a presionar constantemente la portería rival.

La resistencia del Congo parecía mantenerse hasta que apareció la figura de Harry Kane. Al minuto 75, el delantero inglés aprovechó un centro y con un remate de cabeza consiguió el empate que devolvió la tranquilidad a su equipo.

Cuando parecía que el partido podía irse a tiempos extra, Kane volvió a aparecer. Al minuto 86 recibió el balón fuera del área y sacó un disparo colocado que terminó en el fondo de la red para completar la remontada.

Con el triunfo, Inglaterra aseguró su clasificación y ahora tendrá como siguiente rival a México en los Octavos de Final del Mundial 2026.

El esperado enfrentamiento se disputará el próximo domingo en el Estadio Azteca, donde el conjunto mexicano buscará avanzar a una ronda histórica y superar una de sus máximas barreras en Copas del Mundo.

Por su parte, República Democrática del Congo se despide del torneo dejando una de las actuaciones más destacadas de la competencia, al poner contra las cuerdas a una potencia del futbol internacional.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas