CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Maki Ortiz Domínguez apareció ahora por el rumbo de Tampico y otras ciudades del sur del Estado, repartiendo propaganda política pues no quiere perder el tiempo y hace proselitismo para el futuro inmediato.

La expresidenta municipal de Reynosa, ex Senadora, nativa de Chihuahua, no oculta que le gustaría conseguir el registro de cualquier partido político para competir por la gubernatura a pesar de que Américo apenas está a la mitad de su sexenio.

Es una dama inquieta que no puede permanecer atendiendo asuntos hogareños pues la política sacude toda su alma y cuerpo.

En otros temas, el más reciente reporte del Journal Citation Reports, (JCR), revela que la revista de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciencia UAT, incrementó su factor de impacto, consolidándose como una de las publicaciones académicas de mayor relevancia en México.

Esta publicación universitaria fue una de las de mayor impacto en el presente año, al duplicar su visibilidad, calidad de las publicaciones y número de citas a nivel mundial lo que refleja el compromiso del Rector Dámaso Anaya Alvarado de impulsar la generación, difusión y transferencia del conocimiento científico.

Según el Journal, la revista Ciencia UAT pasó de un factor de impacto de 0.3 en 2025, a 0.6 en 2026, el doble que el del año anterior, lo que representa un crecimiento de esta publicación, la cual tiene un enfoque de investigación multidisciplinaria y publica 24 artículos en dos ediciones al año.

Su primera edición vio la luz pública en 2006 en formato impreso, y, actualmente, también está disponible en formato digital, haciendo que su contenido pueda consultarse y descargarse de manera gratuita en el portal de la UAT.

Esta producción editorial de la Universidad tiene entre sus pilares fundamentales contribuir al acceso universal al conocimiento, lo cual se encuentra sustentado en el Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028, que impulsa el Rector Dámaso Anaya.

Es importante destacar que la base de datos del JCR es una de las más prestigiosas e incluye las revistas más importantes del mundo. De igual manera, Ciencia UAT forma parte de otros índices, nacionales e internacionales, como Latindex, Radalyc y SciELO, que cuentan con altas visibilidad en México y Latinoamérica.

Una importante aportación universitaria es dejar de manifiesto que la cultura, como la ciencia, no tiene que ser aburrida, pues contiene elementos y contenidos de sabiduría que no están reñidos con la amenidad.

En temas políticos-jurídicos, el Congreso local se fue de vacaciones pero dejó la víbora chillando con su voto a favor de que no existan restricciones a candidatos que estén bajo sospecha de corrupción.

El caso emblemático es Cabeza de Vaca, si no existiera en su contra un montón de órdenes de aprehensión por una gran cantidad de presuntos delitos de toda índole.

El espíritu de esa iniciativa legislativa es la de proteger la presunción de inocencia de un individuo para que no se coarte su derecho de aspirar al registro como candidato a un cargo de elección popular.

Llama la atención que algunos diputados dediquen su tiempo a desbrozar el camino para que personas que carguen con el estigma del ejercicio de la corrupción (como Francisco) no tengan que preocuparse para buscar seguir enchufados al erario.