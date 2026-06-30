Dentro de las nuevas estrategias de trabajo entre la Auditoría Superior del Estado y la de la Federación resalta el acuerdo o convenio signado por ambas partes donde desde un contexto único permanente en franca coordinación fortalecerán la fiscalización de los recursos federales mediante la homologación de metodologías, criterios de auditoría, tecnologías de información, estándares técnicos y mecanismos de intercambió de información.

La idea fundamental sin duda es que estas nueva modalidad coordinada permitirá impulsar acciones de manera conjunta y operativa con la finalidad suprema de supervisar el gasto federalizado entre otras importantes mejoras.

En ese sentido y como parte de los compromisos asumidos la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas tendrá facultad de participar en revisiones mutuas con su par de la Federación bajo los lineamientos y la conducción federal con la firme intención de fortalecer la supervisión de los recursos transferidos a los 43 municipios promoviendo mejores prácticas de control interno, disciplina financiera y cumplimiento sobre todo de la norma aplicable.

En pocas palabras con esta nueva disposición no tan solo la revisión será la inherente a la que la ley aplica respecto a la auditoría que realiza la ASE de los recursos propios y estatales, es decir de ahora en adelante se revisará el 100% de los recursos, sobre todo los que se inscriben dentro del rubro de la obra pública ello debido a que el recurso destinado a esta área es sumamente difícil se revisar.

Queda claro que si todo camina dentro de los nuevos acuerdos construidos entre ambas partes los millonarios recursos destinados a la realización de obra pública serán revisados a detalle buscando una mejor transparencia y efectiva en la aplicación del mismo, así las cosas, en fin con lo anterior ambas instituciones a juzgar por los hechos se ponen las pilas lo que indica a querer o no que los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno simplemente se tendrán que cortar las uñas, así de fácil.

En otras cosas en lo que era cuestión de tiempo la Secretaría de Salud estatal ADRIANA MARCELA HERNÁNDEZ CAMPOS finalmente deja el cargo en el cuál se mantuvo por apenas tres meses, del suceso trasciende que la dama en mención no aguanto por un lado la presión externa y por otra la interna derivada está por las muchas remociones que hiciera de cargos específicos mismos que molestaron a algunos que se fueron y que aún tienen fuerte influencia tal es caso de DORA ORALIA VALDÉZ ZOZAYA ex directora de Recursos Materiales y cónyuge del Secretario de Desarrollo Rural ANTONIO VARELA FLORES de la cual se encontraron pruebas suficientes para ser no solo investigada sino enjuiciada por la presunta participación de actividades ilícitas entre ellas aceptar¨moches” por millones de pesos , así las cosas.

Entra al relevo RICARDO GUERRERO MORALES ahora ex jefe de la oficina del gobernador y uno de los hombres de mayor confianza y de quien se espera que al fin ponga orden en una de las áreas inundadas de todo tipo de ilegalidades.

En otro asunto a unos cuántos días de la elección de la nueva dirigencia del PAN estatal las fórmulas inscritas andan a todo lo que dan buscando el votos de los casi 10 mil militantes inscritos en el padrón aunque para ganar la contienda se necesita un poco más de cuatro mil.

Al respecto la dupla formada por GLORIA GARZA y CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS “el truko” aseguran que alcanzarán arriba de los 5 mil y que de lograrlos seadjudicaron el triunfo, tema que los contrarios OMEHIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO GARZA DE COSS desestiman ocurra de manera tajante, confiando que la victoria el día de la elección será de ellos.

Al margen de quien resulte ganador queda claro que el panismo en la entidad se encuentra de capa caída por decir lo menos producto de la nula aceptación ciudadana aderezada por las brutales confrontaciones existentes entre los pocos activos que aún hay de tal suerte que se necesita mucho más que una simple contienda electoral para sacar al panismo del ostracismo en el que se encuentra, así las cosas.

En tanto con el propósito de acercar servicios y programas que contribuyan al bienestar de las familias tamaulipecas, el Gobernador del estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, y la presidenta del DIF Estatal MARÍA de VILLARREAL encabezaron la Brigada Transformando Familias, esta vez en el municipio de González.

La jornada se llevó a cabo en la cabecera municipal donde el mandatario estatal y la titular del DIF recorrieron las distintas áreas de atención saludando a las familias de asistentes refrendando el compromiso de trabajar de manera cercana y participativa por el bienestar de las y los tamaulipecos.

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