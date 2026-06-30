Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 30 de 2026- Con la entrega de estufas híbridas en comunidades rurales, la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, impulsa el mejoramiento en la calidad de vida de la población de escasos recursos, al propiciar un mejor ambiente para la salud al reducir la emisión de contaminantes en los hogares, informó Silvia Casas González, titular de esta dependencia.

Dijo que son más de 25 estufas de este tipo que se caracterizan también por el ahorro de combustible, las que se han entregado este año en nueve municipios del estado, con una respuesta muy positiva de las familias que han solicitado este beneficio.

Explicó que, a través del programa de Atención Ciudadana para el Bienestar, la SEBIEN recibe las peticiones para que se aproveche la utilidad y el uso de la estufa híbrida.

“Hemos tenido una respuesta muy positiva a tal grado que entre las mismas usuarias se comparten la utilidad y el uso de la estufa, lo que ha incrementado las solicitudes de estos equipos”, mencionó.

La implementación de las estufas híbridas, que pueden utilizarse a base de leña o gas en los hogares, permite más eficiencia debido a que el sistema interno tiene una combustión más limpia, al tiempo que expulsa el humo hacia el exterior de la casa evitando la intoxicación.

Explicó que otro beneficio es el cuidado de los recursos, ya que se aproveche completamente el calor de la leña quemada.

“Lo que vemos es la transformación para el bienestar que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya a través de acciones como la de este programa que propicia un cambio de hábitos al pasar del fogón que se utiliza por necesidad en las comunidades, a un sistema sin emisiones contaminantes y de ahorro de recursos”, subrayó Casas González.

Invitó a la población del medio rural a hacer valer su derecho de petición y aprovechar los recursos y apoyos dispuestos para su bienestar.

“Estas acciones llevan un enfoque de crecimiento e inclusión a través de políticas sociales más eficientes para mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos”, concluyó.