El Congreso local concluyó el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, tras una jornada de trabajo legislativo enfocada en el análisis y atención de diversos asuntos relacionados con los temas prioritarios del estado.

Durante el mensaje de clausura, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, destacó que este periodo dejó resultados, aprendizajes y la satisfacción de haber servido a Tamaulipas con responsabilidad y compromiso.

En su mensaje, informó que durante el periodo se expidieron 393 decretos, 86 puntos de acuerdo y se aprobaron 423 dictámenes en comisiones, además de la recepción de 543 iniciativas, mismas que fueron turnadas para su análisis y dictaminación conforme al proceso legislativo. Asimismo, se aprobaron cinco nombramientos de servidores públicos del orden estatal, en el ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso.

Ojeda Castillo subrayó también que, más allá de las cifras, el valor del periodo radicó en mantener un Congreso cercano a la ciudadanía, abierto al diálogo y sensible a las necesidades sociales.

“Los periodos legislativos concluyen, las sesiones terminan, pero el compromiso con Tamaulipas permanece vigente todos los días”, resaltó.

En este sentido, destacó la realización de ejercicios de parlamento abierto, así como los parlamentos juvenil e infantil, además de una sesión pública ordinaria e itinerante, con el objetivo de acercar el trabajo legislativo a la población.

Asimismo, se resaltó la colaboración institucional mediante convenios y acuerdos, entre ellos el suscrito con el Senado de la República, así como el trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo estatal, refrendando la coordinación institucional en favor del bienestar de las y los tamaulipecos.

Como parte de la sesión, se aprobaron 199 dictámenes relativos a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2024. Asimismo, se aprobó un dictamen consistente en una solicitud para impulsar inversiones en infraestructura energética en el municipio de Victoria, con el objetivo de fortalecer su desarrollo industrial.