Con la colaboración del Pabellón de Combate Último Batallón.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 30 de 2026– En el marco de la celebración por el séptimo aniversario de la Guardia Nacional, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) llevó a cabo con gran éxito una jornada de activación física y un taller de defensa personal.

Este evento responde de manera directa a las políticas de bienestar y reconstrucción del tejido social impulsadas por el gobierno del estado, encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya. A través del INJUVE, perteneciente a la Secretaría del Trabajo, que lidera Luis Gerardo Illoldi Reyes, se reafirma el compromiso interinstitucional de trabajar de la mano con la ciudadanía para consolidar un estado más fuerte, seguro y unido.

Al respecto, Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE, destacó la importancia de abrir canales de participación para los sectores más jóvenes de la población en entornos formativos. El titular enfatizó que este tipo de encuentros no solo promueven la salud y la disciplina, sino que fortalecen la confianza mutua y la empatía ciudadana. “Reunir a nuestras juventudes con los elementos que día a día nos protegen nos permite derribar barreras y colaborar activamente en la transformación comunitaria”, puntualizó el directivo.

La acción realizada en las instalaciones de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Ciudad Victoria, contó con una nutrida asistencia de más de 50 jóvenes. Se logró una excelente sinergia y se hizo comunidad gracias a la valiosa y activa participación de un grupo integrado por voluntarios, practicantes profesionales y prestadores de servicio social, así como elementos de la corporación.

Entre las actividades principales que captaron el interés de los asistentes, destacaron un recorrido por las instalaciones, una exhibición estática de su parque vehicular, una carrera atlética de convivencia y una detallada muestra práctica de defensa personal.

Esta última fue coordinada bajo la guía técnica del profesor Gerardo Núñez Rodríguez, director y fundador del Pabellón de Combate Último Batallón, quien compartió técnicas fundamentales orientadas al autocuidado, la cohesión grupal y la preparación física adaptada para situaciones de vulnerabilidad cotidiana.

Al concluir el taller, las autoridades agradecieron al Capitán Segundo Benito Ramiro Sandoval Cortez por abrir las puertas de la Guardia Nacional a las juventudes tamaulipecas. Asimismo, enfatizaron que la suma de esfuerzos entre la sociedad civil, los colectivos juveniles y las instituciones de seguridad es fundamental para fortalecer la paz y la convivencia en Tamaulipas.