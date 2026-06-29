Sin olvidar que, la función básica de los estudios demoscópicos, tiene que ver con apoyar la toma de decisiones a partir de la información recolectada, como diría MARÍA DE LAS HERAS, las encuestas sobre la intención del voto son utilizadas también para fines más prácticos y mundanos.

Como, por ejemplo, mandar un mensaje a quien está en la cúspide del poder y la toma de decisiones, para que tome nota de quien encabeza la intención del voto y así meter presión para ser tomado en cuenta. Obviamente, siempre y cuando el patrocinador del estudio sea el puntero.

Junto con pegado, la publicación de resultados favorables de una encuesta, tiene un efecto que se le conoce en la mercadotecnia como “BANDWAGON”, que también se aplica a la política.

Conocido también como “efecto ola” o “efecto arrastre”. En términos políticos,

se refiere a la tendencia de las y los ciudadanos, de apoyar a una candidatura por ser la puntera en un “derby”. Es decir, todos quieren estar con el ganador o ganadora, y no con quienes van a perder.

Pues bien, tengo años leyendo encuestas de diferentes firmas. Una de ellas, “INDEMERC”, es de las más respetadas en México. Sus porcentajes sobre la intención del voto en la elección presidencial de 2024, estuvieron entre los más certeros. Sin duda alguna, la casa encuestadora dirigida por VICENTE LICONA CORTÉS, es de las mejores y más serias en el país.

Viene a cuento lo anterior, porque circula en las redes sociales una encuesta de “INDEMERC”, rumbo a la elección municipal de Victoria 2027.De acuerdo a este estudio, JORGE ALBERTO “TICO” GARCÍA GARCÍA, es el candidato más conocido, con el 54%, entre ocho opciones presentadas al escrutinio de las y los ciudadanos entrevistados.

Le sigue JOSÉ BRAÑA MOJICA, con el 48.4%. En el tercer sitio se encuentra, GERARDO ILLOLDI REYNA, con el 41.5%. La cuarta posición es para HUGO RESÉNDEZ SILVA, con 31.1%.

El quinto lugar, con un 23.6%, es para SILVIA CASAS GONZÁLEZ. Seguida por JUAN JOSÉ SALAZAR HERNÁNDEZ, con el 21.4% de conocimiento. Y,

más atrás, KATALYNA MÉNDEZ CEPEDA obtiene el 11.9%, mientras que la panista GLORIA GARZA JIMÉNEZ logra el 7%.

Al momento de indagar sobre las preferencias electorales, en un escenario “TICO” GARCÍA puntea con el 30.4%. Y en el otro BRAÑA CARRANZA gana con el 24.1%. Los dos como candidatos de MORENA. Lo cual no es ninguna novedad, porque se mantienen activos en territorio.

Pero el dato más interesante que arroja la encuesta de “INDEMERC”, es que, en el primer escenario JUANJO SALAZAR HERNÁDEZ obtiene el segundo lugar, con el 23.4%. Mientras que, en el segundo, existe un empate técnico porque, a pesar de que supera a BRAÑA CARRANZA, la diferencias de 1.8 puntos es menor al margen de error del sondeo, que esinferior a +/- 4%.

El líder de los “Samueles” o “Backyardigans” de Movimiento Ciudadano, se perfila como el candidato a vencer en la elección municipal de 2027,bajando a la tercera posición al alicaído PAN. Como sucedió en los comicios de 2016, cuando GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ ocupó el segundo lugar con las siglas de MC y el panista ARTURO SOTO ALEMÁN el tercer sitio.

Por lo pronto, “TICO” GARCÍA GARCÍA viene por la revancha. Su eslogan dice que “todo pa’delita”. Hace dos años se disciplinó y tuvo que apoyar a LALO GATTAS. Ya veremos si, en esta ocasión, los resultados del sondeo que se animó a publicar, influyen en el estado de ánimo de quien manda.

Cambiando de canal, al participar en la mesa de trabajo convocada por la Auditoría Superior de la Federación, en la Ciudad de México, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, DÁMASO ANAYA ALVARADO Anaya Alvarado, refrendó el compromiso institucional de consolidar las estrategias de transparencia y rendición de cuentas en un esfuerzo conjunto, alineado a las políticas nacionales de fiscalización de la educación superior.

En el encuentro, presidido por el auditor superior de la federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, y el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, el rector de la UAT se sumó a esta mesa de diálogo en la que participaron los titulares de treinta universidades públicas estatales de todo el país.

Como parte de la agenda, se firmó un convenio entre la ASF y la ANUIES, con el fin de fortalecer vínculos entre universidades, reafirmando el objetivo central de este encuentro estratégico de establecer y robustecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, colaboración técnica e intercambio de información.

Al evento asistieron también el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda; el secretario general de Fiscalización Superior, David Isaac Ortiz Calzada; y el titular de la Auditoría Especializada a Entidades Federativas, Alfonso Damián Peralta.

Mientras que, en Matamoros, gracias al liderazgo, la capacidad de gestión y la visión del alcalde BETO GRANADOS, la ExpoFeria Matamoros 2026 se consolidó como un rotundo éxito al recibir, del 12 al 28 de junio, a más de 140 mil visitantes, devolviendo a las familias matamorenses un espacio de convivencia, entretenimiento y sano esparcimiento que durante varios años estuvo ausente.

La ExpoFeria reunió a miles de familias de Matamoros, así como visitantes de municipios vecinos y del Valle de Texas, generando una importante derrama económica para comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios, además de fortalecer el turismo y proyectar una imagen positiva del municipio. Durante esta gran celebración, las y los asistentes disfrutaron de espectaculares conciertos con artistas de talla nacional e internacional.

Uno de los mayores logros de esta administración fue hacer posible el regreso de la feria sin comprometer las finanzas del Ayuntamiento de Matamoros. Gracias a las gestiones encabezadas por el alcalde BETO GRANADOS, se recuperó la confianza de empresarios e inversionistas, quienes apostaron nuevamente por Matamoros para hacer realidad este importante proyecto.

Con hechos, el Gobierno Municipal demuestra que es posible impulsar eventos de gran nivel mediante el trabajo coordinado con la iniciativa privada, generando beneficios para la economía local, fortaleciendo la convivencia familiar y posicionando a Matamoros como un destino capaz de albergar grandes espectáculos y atraer visitantes de toda la región. La ExpoFeria deja un precedente de organización, éxito y participación ciudadana, reafirmando el compromiso de seguir creando espacios que fortalezcan el tejido social, impulsen el desarrollo económico y continúen haciendo que Matamoros brille.