Esta carrera es una de las más redituables y retadoras en el mundo actual y aquí te compartimos por qué debes estudiarla

¿Buscas una carrera que te prepare para liderar en un mundo empresarial cada vez más competitivo? La Licenciatura en Economía y Gestión de Negocios es tu respuesta.

Esta carrera no solo te proporciona conocimientos teóricos sólidos, sino que te equipa con herramientas prácticas, contactos profesionales y oportunidades internacionales que transformarán tu futuro laboral.

Aquí te compartimos las razones para cursar esta carrera en la UAG.

1.- Formación Estratégica que Prepara Líderes Globales: Uno de los principales atractivos de esta licenciatura es que está diseñada específicamente para formar líderes empresariales capaces de dirigir organizaciones en cualquier sector.

Durante tus estudios, desarrollarás una visión integral que combina teoría económica avanzada, gestión de negocios moderna y habilidades prácticas fundamentales. Esto te permitirá crear estrategias que optimicen recursos, aumenten la competitividad y potencien el crecimiento empresarial en mercados dinámicos y globalizados.

2.- Acceso a Infraestructura y Tecnología de Vanguardia: La UAG invierte en equipamiento de última generación para tus estudios. Contarás con acceso al Laboratorio Santander de Análisis Económico, un espacio equipado con software avanzado donde modelarás escenarios económicos y analizarás datos bursátiles en tiempo real.

Además, la carrera incluye materias modernas como Python para análisis de datos, preparándote para una toma de decisiones basada en información verificable y análisis profundo.



3.- Conexión Directa con el Mundo Profesional: ¿Qué diferencia una buena carrera de una excelente carrera? Las oportunidades reales de vinculación laboral. Este programa ofrece prácticas profesionales intensivas con instituciones financieras, bancos y empresas del sector productivo.

También podrás obtener certificaciones de alto valor como Infosel HUB y Business Technology Fundamentals, que funcionan como trampolín hacia la certificación Google IT, aumentando significativamente tu empleabilidad.

4.- Formación con enfoque global: Gracias a la alianza estratégica con Arizona State University, tendrás oportunidades excepcionales. Podrás revalidar materias de tu licenciatura para acelerar hasta el 40% de una maestría mientras aún estudias.

Si optas por una maestría presencial, accederás al programa Optional Practical Training (OPT), que te permite trabajar en Estados Unidos hasta tres años después de graduarte. Esta es una ventaja competitiva única en el mercado laboral.

5.- Campo Laboral Amplio y Versátil: Los egresados de esta carrera tienen acceso a múltiples sectores: consultoría económica, análisis financiero, planeación estratégica, organismos internacionales e incluso formulación de políticas públicas.

Tu formación te abre puertas tanto en empresas privadas como en dependencias gubernamentales, permitiéndote generar impacto social mientras construyes tu carrera profesional.

¡Una razón más!

6.- Garantía de Calidad Académica Acreditada: ¡Sí, te damos una razón más! Esta licenciatura cuenta con acreditación del Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE), lo que garantiza estándares de calidad internacionales.

El programa fue desarrollado colaborativamente con instituciones internacionales, empresarios y académicos expertos para responder precisamente a las exigencias del mercado global actual.

¡Inicia tu camino hacia el éxito empresarial en la UAG!

La Licenciatura en Economía y Gestión de Negocios en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) es mucho más que una carrera: es tu puente hacia una profesión exitosa, influyente e internacionalmente reconocida.

Descubre cómo esta carrera puede posicionarte como un líder económico capaz de impulsar el crecimiento empresarial y contribuir al desarrollo de tu comunidad. ¡Inscríbete hoy y sé parte de una generación de profesionales que están cambiando el mundo de los negocios!