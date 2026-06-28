Finalmente compareció la ex secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas Yahleel “A”, por la acusación por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con el presunto desvió de 985.2 millones de pesos en contratos para la adquisición de despensas.

Pues bien, aunque la diligencia en la que compareció la ex funcionaria estatal se buscó fuera a puerta cerrada, a solicitud de la defensa, al considerar que la cobertura mediática vulneraba la presunción de inocencia de su representada, ante la gran cantidad de medios de comunicación que se dieron cita para dar seguimiento a este caso.

La competencia, que por cierto duro aproximadamente 9 horas, fue el séptimo intento para formularle imputación, luego de que en seis ocasiones anteriores presentara argumentos como cambios de la defensa, problemas de salud y la falta de representación legal, por lo que finalmente este jueves se vio cara a cara con la justicia.

Dictándole prisión preventiva justificada, al considerar las autoridades judiciales que existen los suficientes elementos en su contra, pero gracias a un amparo que la ex funcionaria traía bajo el brazo, pudo evitar ir a prisión y seguir su proceso en libertad.

Por lo pronto la audiencia continuara el próximo 1 de julio a las 13 horas, ahí la autoridad judicial determinara si es vinculada a proceso o no la ex secretaria estatal.

En tanto, otro que no corrió con tanta suerte y que también anda con problemas con la justicia, es el alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz, mejor conocido como Makito, quien no ha logro le sea concedido un amparo contra la orden de aprehensión, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, que data del 2021, por la que le han suspendido sus derechos políticos, amarrándolo de las manos para buscar otro cargo de elección popular.

Esta orden de aprehensión ha propiciado que el edil, en más de una ocasión se ausente sin causa justificada de sus funciones, poniendo pies en polvorosa cuando se corren versiones de que pueden ir por el para su detención.

Pues bien, en este nuevo intento el edil recibió un revés, al ser desechada la demanda de amparo por parte del juzgado federal, con el que pretendía recuperar también sus derechos político-electorales, al no entrar en análisis la Juez Raquel Ivette Duarte Cedillo al considerarlo como cosa juzgada.

Determinando como improcedente el juicio, debido a que ya anteriormente se había llevado a cabo un previo juicio de amparo, en el que se le había negado este beneficio al edil, sentencia que más adelante habría sido confirmada.

En cuanto a sus derechos políticos electorales pues fueron suspendidos a consecuencia de la orden de aprehensión, por lo que ahí también aplica lo de cosa juzgada, impidiéndole que pueda registrarse para un cargo de elección popular, con el que pudiera obtener el tan ansiado fuero.

Cambiando de tema, debido a las constantes quejas ciudadanos por abusos y excesos de los agentes viales de Ciudad Victoria, el director operativo de Transito fue cesado del cargo, según informo el alcalde Eduardo Gattas fue por pérdida de confianza.

Y es que los rugidos de tripas de los agentes se escuchaban constantemente en los operativos que se implementaban a lo largo y ancho de la capital del Estado, ante tanto abuso la ciudadanía aprovecho las redes sociales para dar a conocer las arbitrariedades de los agentes viales, y como de plano su jefe José Luis Arroyo Negrete no los pudo o no quiso meterlos en cintura, y tras 15 quejas ciudadanas por los presuntos abusos de autoridades, maltrato y posibles actos de extorsión durante los operativos de alcoholemia, pero aun cuando no hubo denuncias formales por parte de los afectados, lo externado en redes fue más que suficiente.

Ordenando el alcalde Eduardo Gattas su baja, independientemente de esto los operativos continuaran, pero ahora bajo la vigilancia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Contraloría Municipal, la Secretaria del Ayuntamiento y Protección Civil, para evitar asi futuros abusos, según lo informó el propio Gattas dado a que los operativos han ayudado a disminuir los accidentes viales.