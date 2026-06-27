Redacción | Agustín Peña Cruz

Tampico, Tamaulipas.- La estrategia permanente de prevención implementada por el Gobierno Municipal de Tampico ha permitido una reducción histórica en los casos de dengue durante 2026, resultado de un trabajo coordinado entre autoridades municipales y del sector salud.

La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya informó que, durante una reunión regional de salud con representantes de Ciudad Madero, Altamira y El Mante, se revisaron las acciones que cada municipio desarrolla para fortalecer el combate contra el mosquito transmisor del dengue y proteger a la población.

La presidenta municipal destacó que desde febrero de 2025 el Ayuntamiento mantiene un programa ininterrumpido de limpieza, eliminación de criaderos, descacharrización y campañas de concientización ciudadana, acumulando 241 jornadas preventivas en distintos sectores de la ciudad.

Como resultado de estas acciones, actualmente solo las colonias Americana y La Paz permanecen bajo vigilancia como zonas de riesgo, donde brigadas municipales continúan realizando labores de saneamiento.

Los indicadores reflejan el impacto de la estrategia. Mientras que en estas mismas fechas de 2025 se registraban alrededor de 136 casos confirmados, este año únicamente se contabilizan siete, una disminución superior al 90 por ciento.

Durante el encuentro regional también se presentaron los resultados de las acciones emprendidas por Tampico ante representantes del IMSS-Bienestar, COEPRIS, hospitales públicos y organismos especializados en salud.

Además, la alcaldesa anunció que el municipio analiza incorporar el uso de la bacteria Wolbachia, una innovación biológica utilizada en diversas partes del mundo para disminuir la reproducción del mosquito transmisor del dengue sin afectar la salud de las personas ni el medio ambiente.

Explicó que esta tecnología ha mostrado resultados positivos en entidades como Yucatán y Baja California, donde ha contribuido a reducir significativamente la incidencia de la enfermedad, por lo que buscarán el respaldo de la Secretaría de Salud para impulsar un proyecto regional en el sur de Tamaulipas.

Asimismo, Villarreal Anaya adelantó que los servicios médicos municipales continuarán ampliándose para beneficiar no solo a los trabajadores del Ayuntamiento, sino también a la población en general, como parte de una política integral de salud pública.