Un total de 33 elementos operativos de la SSPT concluyeron su capacitación especializada en atención prehospitalaria, enfocada en mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia durante sus funciones.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de reforzar las capacidades de respuesta y atención en campo, 33 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) culminaron el vigésimo primer bloque del Curso de Medicina Táctica Policial.

Durante un mes, integrantes de la Guardia Estatal, Guías Técnicos, Policía Procesal y Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad recibieron capacitación en técnicas de atención prehospitalaria aplicadas a escenarios operativos.

La ceremonia de graduación fue encabezada por el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, quien destacó la importancia de que los elementos incorporen nuevas herramientas para desempeñar sus funciones con mayor preparación y profesionalismo.

El grupo estuvo conformado por 26 hombres y siete mujeres, quienes fueron reconocidos por ampliar sus conocimientos y fortalecer sus habilidades para actuar ante situaciones de riesgo, priorizando la protección de la vida y el respeto a los derechos humanos.

Durante el evento, una representante de las y los egresados agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, la SSPT y los instructores del curso, al señalar que esta formación permitirá brindar una mejor atención a la ciudadanía tamaulipeca.

Asimismo, los nuevos especialistas refrendaron su compromiso de continuar con una preparación constante y responder con eficacia a los retos que enfrenta la institución, fortaleciendo la confianza de la sociedad en las corporaciones de seguridad.

En la ceremonia también estuvieron presentes autoridades de la SSPT, entre ellas representantes de las áreas de Reinserción Social, Jurídica, Tránsito Estatal, Agrupamientos Policiales, Seguridad a Personal e Instalaciones y Policía Auxiliar.