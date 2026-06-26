Elementos de la corporación atendieron una quema que generó una extensa columna de humo sobre la Carretera Estatal 75; se realizaron labores de vialidad y combate al fuego para evitar riesgos a automovilistas.

Casas, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal intervino ante un incendio de pastizal registrado en el kilómetro 09 de la Carretera Estatal 75, en el municipio de Casas, como parte de las acciones de vigilancia y auxilio implementadas dentro del Operativo Carretera Segura.

El incidente fue detectado por elementos de la Estación Segura B1 Soledad, quienes realizaban recorridos preventivos en el tramo Villa de Casas–Soto la Marina cuando observaron una quema de vegetación que se extendía aproximadamente 800 metros y provocaba una considerable concentración de humo en la zona.

Ante la reducción de visibilidad para quienes transitaban por este punto carretero, los oficiales implementaron acciones de apoyo vial para prevenir accidentes y brindar seguridad a los conductores que circulaban por el área.

De manera simultánea, los elementos de la Guardia Estatal realizaron maniobras para controlar y sofocar el incendio, logrando contener la situación sin que se registraran mayores afectaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que este tipo de intervenciones forman parte de las labores preventivas y de atención inmediata en la red carretera estatal, con el propósito de proteger a la población y mantener condiciones seguras para el tránsito vehicular.