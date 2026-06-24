Ciudad Madero, Tamaulipas.– Personal de la Guardia Estatal activó los protocolos de atención y auxilio tras el reporte de un código amarillo en la zona de escolleras de Playa Miramar, donde se solicitó apoyo para rescatar a dos personas que se encontraban mar adentro.

Durante la intervención, los elementos brindaron atención a una mujer de 52 años de edad, quien fue localizada consciente, alerta y orientada. La valoración inicial determinó que presentaba signos vitales estables y no mostraba lesiones de gravedad aparente.

Como parte del protocolo de atención prehospitalaria, se le proporcionó apoyo con oxigenoterapia y se mantuvo bajo monitoreo constante de sus condiciones físicas. Tras la revisión, fue considerada estable y no requirió traslado de emergencia, permaneciendo en el lugar bajo observación preventiva.

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer es nadadora profesional de aguas profundas y el incidente se habría originado por una complicación con su equipo de flotación, lo que habría dificultado su retorno adecuado hacia la superficie durante la actividad.

La segunda persona involucrada también fue encontrada en condiciones estables y no necesitó ser trasladada a una institución médica.

La rápida respuesta de la Guardia Estatal permitió controlar la situación y evitar mayores riesgos, además de emitir recomendaciones de seguridad y medidas preventivas para la persona atendida y quienes realizan actividades acuáticas en la zona.