Nuevo Laredo, Tamaulipas.– En el marco del Proceso de Promoción de Grados 2026 de la Guardia Estatal, dieron inicio las evaluaciones médicas dirigidas al personal aspirante a obtener un grado superior inmediato.

Las valoraciones comenzaron en el Complejo de Seguridad Pública de Nuevo Laredo, como parte de la calendarización establecida para este procedimiento, en el que participan elementos pertenecientes a las 11 delegaciones regionales de la corporación.

El personal del Departamento de Salud de la Dirección de Administración y Personal será el encargado de realizar estas evaluaciones en las cuatro sedes contempladas: Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y la Zona Sur de Tamaulipas.

A través de estos puntos de atención se recibirá a las y los integrantes de las delegaciones correspondientes, con el objetivo de garantizar que quienes cumplen con los requisitos puedan continuar dentro del proceso de promoción.

Una vez finalizadas las evaluaciones en el municipio fronterizo, las jornadas continuarán en las demás sedes programadas. En Ciudad Victoria, debido a la cantidad de aspirantes registrados, las evaluaciones se desarrollarán de manera ininterrumpida durante dos semanas.

El proceso busca fortalecer la profesionalización y desarrollo del personal de la Guardia Estatal mediante mecanismos de evaluación que permitan reconocer la preparación y desempeño de sus integrantes.