Cuatro mujeres y siete varones culminaron su formación en la USJT

Ciudad Victoria, Tamaulipas. Junio 24 de 2026– Tras concluir el Curso de Formación Inicial para Policía Penitenciario, la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) recibió a cuatro mujeres y siete varones que se incorporan a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

El personal egresado fue recibido con una ceremonia de graduación celebrada en el Auditorio de la USJT, misma que estuvo encabezada por el titular de la SSPT, Carlos Arturo Pancardo Escudero, quien exhortó a esta nueva generación de policías penitenciario a continuar sirviendo con humanismo y responsabilidad, salvaguardando los Derechos Humanos, el orden y la paz social.

“Ustedes son nuestro mejor presente, porque confiamos en su preparación y en su entrega”,externó el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Por su parte, el rector de la USJT, Jorge Alejandro Lumbreras Castro, subrayó que, gracias al apoyo del gobernador, Américo Villarreal Anaya, esta institución cuenta con instalaciones y equipamiento apto para la formación de profesionales en seguridad pública, incluyendo los servicios de alimentación y atención médica.

Asimismo, este acto protocolario contó con la presencia del subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Lorenzo Raúl Ruiz Vázquez, quien recibió al personal que, a partir de la fecha, se encargará de preservar la seguridad al interior de los centros penitenciarios de la entidad.