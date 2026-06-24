Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.– Un operativo de vigilancia realizado por elementos de la Guardia Estatal en una zona rural de Gustavo Díaz Ordaz permitió el aseguramiento de presunta droga, equipo de comunicación y artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos realizaban recorridos de seguridad y prevención sobre un camino de terracería que conduce hacia el río, cuando detectaron dos vehículos en actitud sospechosa.

Al percatarse de la presencia policial, los tripulantes de las unidades emprendieron la huida, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en el área.

Minutos después, uno de los vehículos fue localizado abandonado sobre una brecha. Durante la inspección, el personal de la Guardia Estatal encontró en el interior tres radios de comunicación y 15 artefactos metálicos utilizados para dañar neumáticos.

Asimismo, en la zona de la cajuela fue localizada una maleta que contenía tres paquetes con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, con un peso total de 9.675 kilogramos.

La unidad, junto con la presunta droga y el equipo asegurado, fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde el Ministerio Público realizará las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.