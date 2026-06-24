A través de un corredor comercial donde 30 emprendedores exhibieron sus negocios

Matamoros, Tamaulipas.Junio 24 de 2026– Con el objetivo de impulsar el emprendimiento y facilitar la autosuficiencia económica de la juventud, se llevó a cabo con gran éxito la edición local del “Mercado Tamaulipas” en el marco de la Feria Bicentenario 2026. La actividad realizada en los terrenos de dicho recinto, convocó a cientos de asistentes y familias para conocer y respaldar las propuestas de jóvenes empresarios de la zona.

Esta destacada iniciativa responde a las políticas públicas y la visión transformadora del gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, quien a través del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), perteneciente a la Secretaría del Trabajo dirigida por Luis Gerardo Illoldi Reyes, ha priorizado la creación de espacios dignos y formales para el desarrollo integral de las nuevas generaciones. Bajo esta coordinación institucional, se busca promover mecanismos efectivos para la inclusión, capacitación y equidad laboral en beneficio de la población joven tamaulipeca.

Durante el desarrollo del evento, el director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, destacó el talento y la resiliencia de la juventud en el norte del estado, señalando que estos corredores comerciales no solo representan una oportunidad de venta inmediata, sino una plataforma real de vinculación y crecimiento empresarial.

El titular del Instituto enfatizó que, al brindarles herramientas de autoempleo y capacitación a las personas jóvenes, se está sembrando la semilla de una economía local mucho más sólida, justa y autosuficiente para el futuro de Tamaulipas.

El punto central de la jornada fue el dinámico corredor de emprendimiento, el cual albergó de manera destacada a 30 emprendedores locales, quienes exhibieron al público una amplia variedad de productos innovadores, artesanías, servicios y propuestas gastronómicas, todo esto, gracias a la estrecha colaboración entre el INJUVE, el Gobierno Municipal y el patronato de la Feria Bicentenario.

Al evento asistieron autoridades encargadas de coordinar los esfuerzos en favor del sector joven, contando con la presencia de Brandon Enrique Castillo Camacho, director de Atención a Jóvenes en Matamoros, y Carlos Gamaliel Cisneros Serrata, coordinador del INJUVE en dicho municipio.