La autoridad ambiental rechazó el proyecto turístico “Biocentro Isla Grande”, que contemplaba la construcción de 49 palafitos dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam.

La decisión se fundamentó en restricciones de uso de suelo y una veda forestal derivada del incendio registrado en 2025.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización para desarrollar un nuevo complejo turístico en la Isla Grande de Holbox, Quintana Roo, al determinar que la propuesta no cumplía con las disposiciones ambientales aplicables en la zona protegida.

La resolución fue emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), luego de analizar la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa Pradesa S.A. de C.V. para el proyecto denominado “Biocentro Isla Grande”.

La propuesta contemplaba la construcción de 49 estructuras tipo palafito, además de instalaciones complementarias como áreas recreativas, servicios turísticos, infraestructura hidráulica y sistemas para operación del complejo.

Uno de los principales argumentos para negar el permiso fue la aplicación de una restricción forestal de 20 años, establecida después del incendio ocurrido en 2025 en la zona de Isla Grande.

El siniestro afectó una amplia superficie de vegetación, incluyendo selva baja, manglar y áreas arbustivas, por lo que las autoridades activaron las disposiciones previstas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que impiden cambios de uso de suelo en terrenos afectados por incendios durante ese periodo.

Además, la Semarnat señaló que el proyecto no era compatible con las condiciones de conservación establecidas dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, donde existen lineamientos específicos para proteger los ecosistemas.

Diversas organizaciones dedicadas a la conservación ambiental habían solicitado que se aplicaran estrictamente las restricciones vigentes, al considerar que la zona requiere medidas de protección debido a la fragilidad de sus ecosistemas.

Entre los grupos que expresaron su postura se encuentran organizaciones enfocadas en la defensa del territorio, manglares y biodiversidad de Quintana Roo.

El desarrollo turístico proyectaba una inversión superior a los 4 millones de dólares y una etapa de construcción estimada en cinco años.

Sin embargo, la autoridad ambiental indicó que no podrán realizarse obras o modificaciones en el predio sin contar con las autorizaciones correspondientes, incluyendo acciones que impliquen afectaciones a la vegetación existente.

La empresa aún podría presentar una nueva propuesta en el futuro, siempre y cuando cumpla con las observaciones ambientales y las normas aplicables para la zona protegida.

La resolución marca un nuevo episodio en el debate sobre el equilibrio entre desarrollo turístico y conservación ambiental en Holbox, una región reconocida por su biodiversidad y por la importancia de sus ecosistemas costeros.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas