De pronóstico reservado son las consecuencias humanas y materiales que causaron los dos movimientos telúricos consecutivos que ocurrieron con segundos de diferencia, de 7.2 el primero y 7.5 el segundo, la tarde del miércoles en la región centro-norte de la hermana República Bolivariana de Venezuela.

A pesar de que el primer reporte oficial registró más de 32 fallecidos y 700 heridos, los pronósticos del Servicio Geológico de Estados Unidos afirman que “es probable que haya un elevado número de víctimas y daños extensos y que el desastre sea de gran alcance”, con una estimación inicial del número de fallecidos entre 10 000 y 100 000, según reportó Reuters.

En la misma visión temeraria, Donald John Trump pasa lista de presente y como ya es su inveterada costumbre se adornó así: “Son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de muertos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen a actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos”. 24 horas antes ostentó que con el petróleo que sustrajo de Venezuela en menos de seis meses, se cubren los gastos de la costosísima aventura militar contra Irán, inducido o engatusado por el criminal de guerra Benjamin Neetanyahu, hoy en plena rebeldía con la Oficina Oval y el Pentágono.

No sería remoto que JDT más tarde cobre a Caracas la ayuda que hoy ofrece por medio de concesiones para él y su voraz familia, o todo quede en discurso, como sucede en Cuba con los publicitados 300 millones de dólares que no acaba de entregar a “la sociedad civil”. Vamos, ni siquiera los recursos ofrecidos frente al último ciclón que azotó Cuba. Así se las gasta este hocicón que dedica mucho tiempo a presumir su “triunfo militar” en Irán, mientras el Senado le amarró las manos.

Los propósitos de apoyar a la dolida y adolorida población venezolana que ya sufrió más de 20 réplicas sísmicas no son pocos, mientras el presidente Lula “avalúa la situación” antes de proceder, y es de esperarse que no lo haga como en la última cumbre del BRICS+ cuando bloqueó el ingreso de la Venezuela presidida por Nicolás Maduro, hoy preso en Nueva York junto con Cilia Flores por decisión del emperador que padece ya los costos de sus arrebatos.

Con menos ruido y más eficacia, Claudia Sheinbaum Pardo expresó que “la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene contacto con el gobierno del hermano país e instruí el envío de la ayuda necesaria. Nos solicitaron mandar a personal para rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”. Y Delcy Eloína Rodríguez, reviró: “recibido este mensaje con gratitud”. Por cierto, ella se catapultó políticamente en Cancún, Quintana Roo, en septiembre de 2004 durante una cumbre internacional, como virtual vocera de los pueblos y gobiernos del Sur global.

Cierro con este mensaje: “لأحداث ألإيرانية بالعربية @iranin_arabic ¡Qué grande es este México! Desde la cúspide de su liderazgo hasta el palpitar de su pueblo, ¡siempre los encuentras en la primera línea de defensa de las causas humanas! Mundo… si algún día quieres aprender el verdadero significado de la humanidad, deja de buscar en los libros de filosofía y mira hacia México, porque ellos son, en verdad, los maestros y creadores de la humanidad.” Les traemos las noticias de Irán, el Medio Oriente y el occidente del planeta Tierra. Nuestro canal en Telegram https://t.me/Iran_in_Arabic2

Y con la muy plausible e inteligente convocatoria de la presidenta de Venezuela: Mantener la unión para salvar vidas.

Acuse de recibo

El sicariato informativo, libro de los periodistas José Sobrevilla y Juan Ayón está disponible en Amazón. (…) Enrique Dussel Peters, coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, invita “al curso que la UNAM/Facultad de Economía/Cechimex y el Colegio de México/CEAA venimos impartiendo anualmente desde 2017, titulado: ‘Entendiendo a china 2026’, con 40 horas de duración en 10 sábados y vía Zoom, iniciando el 15 de agosto; es interdisciplinario e impartido por ponentes de alta calidad en temas internacionales, históricos, políticos, migratorios, económicos, ambientales y otros, lo que permite integrarse al conocimiento sobre China en América Latina y México. La inscripción al curso se encuentra abierta hasta el 8 de agosto, la información (programa, ponentes, requisitos, procedimiento de inscripción, etcétera) se encuentra aquí, https://cechimex.org/curso-entendiendo- a-china/ (…) 3 128 textos de Utopía están a consulta, así como el reporte “Forum en Línea sigue gracias a ustedes”, en https://forumenlinea.com/?page_id=53 (…) “¡Futbol sin genocidio! ¡Fuera Israel de la FIFA! Enchulamiento mural 30 por la justicia y la libertad para Palestina”. Lo esperan el sábado a las 11 horas en la plaza de Palestina Libre (Hemiciclo a Juárez), Metro Hidalgo y Bellas Artes completamente renovadas por la muy “criticada” Clara Marina Brugada Molina.

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