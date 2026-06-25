Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 25 de 2026– Con el propósito de fortalecer los conocimientos técnicos, jurídicos y operativos del personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral, se llevó a cabo la “Jornada de Actualización en Materia de Inspección Laboral y Procedimiento Administrativo Sancionador”, un espacio de capacitación orientado a mejorar la actuación institucional en materia de inspección y previsión social.

Siguiendo las instrucciones del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, esta actividad reunió durante dos días a especialistas de diversas instituciones federales y organismos jurisdiccionales, quienes compartieron herramientas y criterios actualizados para fortalecer la protección de los derechos laborales, así como la promoción de condiciones dignas, seguras y saludables en los centros de trabajo.

La jornada fue organizada por la Dirección General de Inspección y Previsión Social y contó con la participación de Claudia Grizet Reyes Méndez, de la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Tamaulipas zona centro, quien impartió temas relacionados con aguinaldo, vacaciones, jornadas laborales y salarios.

Asimismo, participaron Yadira Mendoza Delgado, Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas 1, y Gilberto Borrego Ramírez, Subadministrador de Servicios al Contribuyente, quienes abordaron aspectos vinculados con el reparto de utilidades y la declaración anual de personas morales.

En materia de seguridad laboral, Héctor Guerrero González, coordinador de Seguridad en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentó información sobre el programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), enfocado en la prevención de riesgos y el fortalecimiento de la cultura de seguridad en los centros de trabajo.



Por su parte, Ada Gabriela Díaz Sosa, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito con sede en Ciudad Victoria, desarrolló temas relacionados con el desarrollo de las inspecciones en centros de trabajo, la dictaminación de actas de inspección, el procedimiento administrativo sancionador, los derechos de las personas visitadas, los medios de defensa y la visión integral del procedimiento inspectivo.

La bienvenida estuvo a cargo de Jorge Artemio Puga Rocha, titular de la Dirección de Sanciones y encargado del despacho de la Dirección de Inspección y Previsión Social, quien destacó la importancia de la actualización permanente para garantizar actuaciones apegadas al marco jurídico vigente.

Durante la clausura de los trabajos, el secretario Luis Gerardo Illoldi Reyes encabezó la entrega de reconocimientos a las y los expositores, reiterando el compromiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con la profesionalización continua de su personal.

Con estas acciones, la dependencia fortalece las capacidades institucionales para brindar una atención más eficiente, homogénea y cercana a las necesidades de las y los trabajadores, en concordancia con la visión humanista y transformadora que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya para consolidar mejores condiciones laborales en Tamaulipas.