Presentaron un trabajo de investigación sobre eficiencia de la eliminación organiza en vinazas tequilera con procesos sustentables

Alumnos de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, junto con el Dr. Carlos Javier Escudero, Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), participaron en el XLVII Encuentro Nacional de la Academia de Investigación y Docencia en Ingeniería Química, A.C. (AMIDIQ).

Ellos presentaron su trabajo de investigación “Estudio de la eficiencia de la eliminación de la materia orgánica en vinazas tequileras aplicando procesos sustentables”.

Valeria Núñez, Nathalia Martínez, Shariam Ojeda y Noé Bautista, fueron los estudiantes de sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Biotecnología quienes viajaron a Quintana Roo para presentar los resultados de la investigación realizada en el Laboratorio de Procesos Químicos Sostenibles de la UAG.

Sobre la investigación

Este trabajo de investigación surgió de la necesidad de buscar alternativas de bajo costo y de menor impacto ambiental para el tratamiento del agua residual generado en la industria tequilera.

Las vinazas son los efluentes generados de la producción del tequila, por cada litro de la bebida destilada se generan hasta 15 litros de vinazas (Zurita et al., 2022), lo que se traduce en más de 7 millones de metros cúbicos de este residuo. Para el estado de Jalisco representa un reto encontrar alternativas posibles de escalar e implementar dado los altos costos asociados a su construcción, operación y mantenimiento.

Desde años atrás, se han estudiado sistemas donde se aplica la biotecnología para que microorganismos puedan degradar la materia orgánica y contaminantes presentes en el agua residual. Sin embargo, el experimentar con un efluente tan complejo como las son vinazas es crucial buscar el sistema adecuado. Por lo tanto, se eligió un reactor secuencial por lotes o un sistema SBR (siglas en inglés de Sequencing Batch Reactor).

Dentro de las facilidades que ofrece el SBR es que se trata de un sistema de fácil operación; es compacto dado que en una misma unidad ocurren las etapas aerobias, anaerobias y de sedimentación, lo que se traduce en disminución de costos; tiene alta robustez con mayor retención de biomasa y menor consumo de energía (Hussaini et al., 2021; Askari et al., 2024); además, es ideal para industrias que operan en lotes como es el caso de la industria tequilera.

Este trabajo liderado por el Dr. Carlos Escudero se concretó. además, con la participación de Tomás Pérez y Katya Pérez, ahora egresados de carreras del área de ciencias químicas, quienes realizaron sus prácticas profesionales y servicio social, respectivamente.

Sobre el Encuentro

El Encuentro Nacional de la AMIDIQ es uno de los eventos científicos más grandes e importantes de México, que reúne a estudiantes, investigadores y docentes de todo México, incluso de otras nacionalidades.

En esta edición 2026 se contó con dos plenaristas internacionales, el Dr. Mariano Martín de la Universidad de Salamanca, España y de la Dra. Jenifer Gómez de Texas Tech University, Estados Unidos. Dentro de las áreas de las que se integra este evento están Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Ambiental, Biotecnología, Catálisis e Ingeniería de las reacciones, Materiales y polímeros, Ingeniería de procesos, simulación y control, etc.

Los alumnos externaron su emoción de haber tenido la oportunidad de exponer sus resultados de investigación ante un público de diferentes áreas e instituciones del país, haber logrado llevar los hallazgos obtenidos desde los laboratorios de la UAG a un foro de importancia para su área profesional, lo que los motiva seguir explorando el mundo de la investigación.