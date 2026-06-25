Autoridades aseguraron cerca de 300 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas, además de equipo de comunicación utilizado presuntamente para monitorear movimientos policiales. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Tamaulipas.— Un operativo de vigilancia realizado por elementos de la Guardia Estatal derivó en la detención de tres personas y el aseguramiento de presuntos estupefacientes, así como equipo de comunicación, en la zona centro del municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes realizaban recorridos de prevención y seguridad cuando detectaron a varias personas a bordo de un vehículo en actitud sospechosa.

Durante la inspección, uno de los individuos fue observado con bolsas de plástico que contenían una hierba verde con características similares a la marihuana, por lo que se procedió a revisar la unidad y a sus ocupantes.

En el interior del vehículo fueron localizados alrededor de 300 envoltorios con diferentes sustancias, entre ellas presunta marihuana, polvo blanco con características de droga y piedras similares a cocaína y “crack”, además de cigarrillos con posible contenido ilícito.

También fueron asegurados cinco radios de comunicación, los cuales presuntamente eran utilizados para transmitir información relacionada con movimientos de corporaciones de seguridad.

Las tres personas detenidas, junto con los objetos y sustancias aseguradas, fueron trasladadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

La Guardia Estatal informó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para prevenir y combatir actividades delictivas en territorio tamaulipeco.