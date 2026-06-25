Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El director operativo de Tránsito Municipal, identificado con el apellido Arroyo, fue separado de su cargo por pérdida de confianza, informó este jueves el presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, tras señalar que la decisión responde a las múltiples quejas ciudadanas por la actuación de algunos elementos durante los recientes operativos.

El alcalde Eduardo Gattás Báez explicó que existían dos mecanismos para dar de baja al funcionario: iniciar un procedimiento ante la Comisión de Honor y Justicia, el cual habría tardado entre cinco y seis días, o aplicar la baja inmediata por pérdida de confianza.

“Con las quejas y las demandas de los ciudadanos preferimos actuar de inmediato. Ya se le notificó por escrito y en este momento queda separado del cargo por pérdida de confianza”, expresó.

El edil afirmó que la determinación busca recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar que los operativos de tránsito se realicen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos.

Asimismo, informó que sostuvo una reunión con representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas para dar seguimiento a las denuncias presentadas por ciudadanos y revisar el actuar de la corporación.

“No estoy en contra de los operativos que tienen como objetivo prevenir accidentes y salvar vidas. Estoy en contra de cualquier abuso, de cualquier acto de prepotencia y de cualquier conducta que lastime la confianza de la ciudadanía o que se aparte de la legalidad”, enfatizó Eduardo Gattás Báez.

El presidente municipal aseguró que los victorenses merecen una autoridad que los proteja, pero también una autoridad que los respete, por lo que su administración continuará dialogando con la ciudadanía para fortalecer las acciones de seguridad vial y garantizar que el personal de Tránsito desempeñe sus funciones con apego a la ley, transparencia y respeto a los derechos humanos.

La administración municipal anunció que continuará revisando el funcionamiento de la corporación y atenderá las denuncias ciudadanas con el propósito de fortalecer la confianza en las instituciones.

Redacción | Bernardo Dla Rosa Cast

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