CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Para reconocer el valor de las experiencias que se construyen en las escuelas, la Secretaría de Educación de Tamaulipas realizo el Primer Foro Estatal de Aprendizajes Fundamentales, en el Polyforum de Ciudad Victoria.

Se reunieron más de 600 maestros, directivos, supervisores, jefes de sectores, asesores técnicos-pedagógicos así como integrantes de la comunidad educativa, donde se evaluaron resultados de un esfuerzo colectivo construido durante los últimos tres años.

A través de este tipo de actividades, Tamaulipas demuestra su consolidación como un referente nacional e internacional en la implementación de la política de aprendizajes fundamentales.

En tanto que en Nuevo Laredo, mañana se llevará a cabo en la colonia INFONAVIT una nueva edición del programa “Presidencia Cerquita de Ti”, de las nueve de la mañana a las dos de la tarde, en la Plaza Pies Mojados.

Este programa es impulsado por la administración de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal y concentra en un solo lugar a más de 120 servicios y trámites municipales, estatales y federales, permitiendo a los ciudadanos realizar gestiones de manera rápida, gratuita y sin necesidad de trasladarse a distintas dependencias.

Los asistentes podrán acceder a consultas médicas, servicios veterinarios, asesorías jurídicas, módulos de atención ciudadana, programas sociales, bolsa de empleo, apoyos educativos, trámites de diversas dependencias y atención personalizada por parte de funcionarios municipales.

Por cierto, el Cabildo de esa ciudad fronteriza aprobó por unanimidad de votos la condonación del ciento por ciento en recargos del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles como una manera de apoyo a las familias.

En otros temas, sus familiares y amigos recordaron con cariño ayer en una misa al ingeniero Américo Villarreal Guerra, Gobernador de Tamaulipas en el sexenio 1987-1993. El abogado Rafael Díez Piñeyro fungió como secretario particular de este Gobernador, mismo cargo que ostentó cuando Américo fue Senador de la República.

Retomamos temas de Nuevo Laredo para agregar que el zoológico y acuario de esa ciudad lleva a cabo un monitoreo especializado del desarrollo de una cría de canguro rojo, que permanece dentro del marsupio de su madre, una etapa fundamental para garantizar su crecimiento y bienestar.

El zoológico cuenta con protocolos de bienestar animal que permiten brindar atención especializada a cada especie, especialmente durante etapas sensibles como nacimientos y procesos de crecimiento.

También en Nuevo Laredo, trece nuevos profesionistas de la enfermería tuvieron su ceremonia de graduación tras concluir con éxito sus estudios en el Instituto Humanístico de la Salud.