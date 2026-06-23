Su imagen lo decía todo, circulaba en las redes sociales dejando una estela de desesperación, tristeza, dolor, era el papá de CHRISTIAN CARDENAS, un joven de apenas 20 años que perdió la vida en un accidente, quizá provocado por la naturaleza, quizá por la falta de preparación de una empresa, quizá, quizá porque era su destino, Dios lo sabrá.

La fotografía otra vez nos deja constancia de que no existe dolor más grande en este mundo que la pérdida de un hijo, se notaba tan inmenso que hoy sabemos que ni siquiera tiene nombre, cuando fallece una esposa se queda un viudo, fenece un esposo una viuda, cuando muere un padre o una madre hay huérfanos, pero cuando un hijo se va de este mundo no tiene nombre, ni consuelo para los padres.

Más doloroso enterarse que el joven se fue sin previo aviso, sin estar enfermo, teniendo toda una vida por delante, cuando la fatalidad le alcanzó sin que nadie lo pensará siquiera.

Hablamos de lo sucedido con CHRISTIAN CARDENAS, el joven de apenas 20 años que falleció mientras trabajaba en la obra de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, todo ocurrió de pronto, se fracturo un tubo, el agua golpeó y arrastró al jovencito al interior de la segunda línea de conducción y no hubo forma de salvarle.

Las imágenes sobre la tragedia fueron dolorosas, un padre desesperado, pidiendo le dejaran entrar a buscar con sus propias manos a su hijo porque ya eran muchas horas sin poderlo rescatar, quería saber dónde estaba.

El SR. JUAN CARDENAS permaneció el día y la noche entera en el lugar, aferrado a la esperanza de volver a ver a su hijo con vida, pero las horas pasaban y nadie le daba noticia que le consolara, con él su esposa que compartía el gran dolor.

En el rostro del padre de CHRISTIAN se reflejaba el dolor, la impotencia y desesperación.

Luego de las suplicas para que le permitieran entrar al ducto a buscar a su hijo le dejaron hacerlo, dolía el alma ver a ese padre desesperado por encontrar a su hijo, de imaginar el dolor de la madre.

Al ver las imágenes las lágrimas rodaron en los rostros de muchos victorenses que, sin importar el credo, rezaron y estuvieron en oración pidiendo a DIOS ayudara a ese padre a encontrar a su hijo.

“Te voy a encontrar CHRISTIAN, estarás conmigo hijo”, fueron palabras del Sr. JUAN CÁRDENAS antes de entrar al ducto, su presentimiento y el llamado de la sangre de su hijo le llevó hasta donde el joven estaba.

Igual se vio una madre con el alma rota, pero la esperanza firme, con valentía y gran amor por su hijo que la desgracia, o quizá, la poca pericia de los ingenieros y dirigentes de la empresa constructora provocaron.

La tragedia unió a los victorenses, en redes sociales manifestaban no importarles quedarse sin agua en sus hogares para que se facilitaran las maniobras de búsqueda y pudieran encontrar el cuerpo del joven.

Es verdad que ante la tragedia el pueblo se une, los victorenses dieron muestra de solidaridad, empatía ante lo sucedido con el joven y el dolor de un padre que más que justicia pedía le dejaran encontrar a su hijo.

Sin importar ideologías, credos o condición social la gente pedía se apoyará al padre de CHRISTIAN, que DIOS le diera fortaleza y le permitiera entrar al rescate y salir del ducto con su muchacho.

Y sí, fue el propio PADRE, el Sr. JUAN CARDENAS quien rescató el cuerpo de su hijo.

No, no hay palabras ni letras que puedan describir el dolor de un Padre y una Madre ante la pérdida de un hijo, QEPD CHRISTIAN y a su familia DIOS les de fortaleza.