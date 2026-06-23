Este martes el gobernador Américo Villarreal se apersonó al área donde se registró el accidente en la estación de rebombeo de la Comapa, ubicada en el kilometro 28 de la carretera Victoria-Soto La Marina, para dar seguimiento a las acciones que realizan los cuerpos de emergencia.

Hasta las 13:20 horas de este martes no hay reporte oficial de que se haya localizado a joven trabajador tras derrumbe, el lunes, en obras de nuevo acueducto.

Recursos Hidráulicos hizo oficial que aproximadamente a las 17:45 horas se registró un accidente durante los trabajos de construcción de la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria-Ciudad Victoria.

La Secretaría de Recursos Hidráulicos, que comanda RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ, emitió un comunicado oficial donde a detalle indica que “el evento consistió en la ruptura accidental de una tubería de material PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio) de 36 pulgadas de diámetro correspondiente a la primera línea del acueducto, aproximadamente en el kilómetro 29+500 de la línea de conducción”.

En el comunicado empero no se detalla ni la suerte del joven trabajador desaparecido ni tampoco se indica si fue personal de la Secretaría de Recursos Hidráulicos o personal de una empresa particular constructora la que rompió la tubería PRFV de la Segunda Línea.

Hasta eso, COMAPA Victoria , a cargo de un Contador Público (García Fuentes), sí especifica que la fractura en el acueducto ocurrió “durante los trabajos de la empresa encargada de la construcción de la segunda línea”.

AL cierre de esta columna seguía el desabasto de agua a la mitad de la población de Victoria capital.

Esperemos que los diputados de la legislatura local, donde se ubica el diputado por Matamoros Dr. Víctor Manuel García Fuentes, que ca-su-al-men-te es hermano del Gerente de COMAPA Victoria, C.P. Fernando García Fuentes, procedan a demandar sanciones a la empresa constructora de la Segunda Línea del Acueducto, máxime que no es el primer daño que hacen. Empresa constructora tenga ya un buen de tiempo de experiencia… y no se sea una empresa “patito” que se engendró, nació en estos tiempos de la Cuarta Transformación.

Y a ver si los asesores de RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ nos hacen el favor de contratar los servicios de un chaman, hechicero, bruja o curandero de Catemaco, Veracruz,(el arriba firmante conoce uno muy bueno en Poza Rica) para quitarle la sal, la Mala Suerte a esta obra hidráulica. Y es que esta Segunda Línea del Acueducto tiene su historia:

En su campaña por la Presidencia de México—hace 15 años– el Lic. Enrique Peña Nieto hasta firmó como “Compromiso de Campaña” el construir, hacer esta Segunda Línea. Nos incumplió Peña. No la construyó.

Luego el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca catafixió el acueducto por un “Acuáferico” con la Conagua. El dichoso “Acuáferico” se construyó. Costó una millonada, pero ni siquiera se inauguró pues no servía para nada. Y el gobernador Cabeza de Vaca se quedó calladito, calladito.

Luego llegó a la Presidencia Ya Saben Quien. Se comprometió. El tabasqueño siempre dijo que sí, que desde luego, pero nunca ordenó la transferencia de dinero para hacer esta Segunda Línea.

Ahora, en este gobierno de la Presidenta Shinbaum y nos dijeron que esta Segunda Línea va a beneficiar a las familias de Victoria City para los próximos 50 años, es decir hasta el año 2076. ¿Entonces, al estilo de la maestra Elba Esther Gordillo, que se contrate un chaman de Catemaco?

IMPULSAN PROGRAMAS DE CAPACITACION EN TAMAULIPAS

Con la meta de fortalecer las capacidades técnicas y para un adecuado cumplimiento regulatorio del sector gasolinero de Tamaulipas y del país, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas, en colaboración con la empresa Eservices, concluyó con éxito una selección de los diez Webinars más importantes y de mayor interés para el sector petrolífero.

Desarrollados entre abril y junio de 2026, sin costo alguno y con la destacada asistencia de más de mil 800 participantes, el programa de capacitación abordó temas relevantes para la operación, cumplimiento normativo y actualización de los distintos actores de la cadena de valor de los combustibles, consolidándose como un espacio de aprendizaje y vinculación para empresarios, responsables técnicos y personal operativo del sector.

El titular de Desarrollo Enérgetico, Walter Julián Ángel Jiménez, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia y vinculación impulsada por el gobernador, Américo Villarreal, para que el sector gasolinero de Tamaulipas siga fortaleciendo su capacidad, competitividad y que sea uno de los más cumplidos en legislación, normatividad y trámites regulatorios. NOS VEMOS.