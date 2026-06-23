Debido a la considerable alza de denuncias por abuso sobre todo de extorsión por parte de los elementos de Tránsito Municipal a miles de automovilistas, es que el alcalde capitalino LALO GATTAS BÁEZ tuvo que intervenir para frenar la brutal arbitrariedad y que hay que decirlo que los gendarmes son culpables sin duda alguna, pero más lo es el Director de dicha corporación JAVIER CÓRDOBA GONZÁLEZ quien les exigía cuotas so pena de aplicarles sanciones a quienes no llevarán el monto previamente asignado.

La corrupción era no tan sóla en los voraces retenes también lo era en el reparto de gasolina, turnos y hasta permisos para ausentarse de las labores cotidianas, en pocas palabras el “Jefe” CÓRDOVA GONZÁLEZ como gusta que le digan al voraz director, se llevaba miles de pesos a sus bolsillos diariamente sin que nada pasará.

Desde luego que lo mejor sería que se le investigara de manera legal y se le aplicará la sanción correspondiente o así como intervino el edil local también sería loable de su parte intercediera ante quien corresponda para correrlo, por corrupto y lo que resulte.

En tanto un sinfín de contradicciones surgen a medida que avanzan las horas respecto al muy lamentable fallecimiento del jóven de 20 años de edad CHRISTIAN ALEJANDRO CÁRDENAS CÁRDENAS quien como ya se sabe perdió la vida al producirse un derrumbe en las obras de la construcción de la segunda línea del acueducto a la altura del kilómetro 28 de la carretera Victoria- Soto La Marina.

Por un lado las autoridades quienes hasta este momento de escribir estas líneas no han emitido un comunicado oficial sobre las causas de la muerte del jóven quien fuera luego de más de 24 horas de estar bajo el talud rescatado por su propio padre quien desafiando todos los peligros corrió el riesgo introduciéndose dentro de un tubo donde finalmente encontró el cuerpo ya sin vida de su hijo.

Por el otro existe la versión de la familia que en voz del padre de CHRISTIAN comenta que las autoridades no se aplicaron con atingencia menos con profesionalización durante las primeras tareas de rescate, incluso, asegura que más se concentraron en hablar de la obra en construcción que de la atención que debieron de prestar de manera urgente a su hijo.

En fin, lo que se puede observar hasta ahora es indudablemente la falta de un equipo profesional de rescate, al menos el lamentable suceso ocurrido así lo demuestra.

En otro tema siguen en cascada los problemas en algunas áreas magisteriales debido a la falta de atención por parte de los encargados de la operatividad quienes no han atendido como debe ser los conflictos derivados dentro del quehacer profesional, anteponiendo temas personales que detonan en fuertes situaciones que culminan de una u otra forma en reacomodos y cambios sin que al final del problema no haya una sanción ejemplar para los responsables, caso concreto lo que sucede en la tema de la Zona Escolar 82, así las cosas, por lo pronto la pelota está en la cancha del sector oficial y de ahí lo que sigue.

En otro tema el fortalecimiento de las estrategias de vinculación entre buscadores de empleo y empresas ha permitido que más de cinco mil 600 tamaulipecos accedan a una oportunidad laboral formal durante el presente año, alcanzando cerca de la mitad de la meta anual establecida en materia de colocación laboral.

Tan solo la semana pasada mil 200 personas lograron incorporarse a un empleo mediante los mecanismos de intermediación impulsados por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, cifra que representa uno de los resultados más destacados registrados en un solo periodo semanal.Estas acciones refrendan el compromiso de generar empleo para las y los tamaulipecos contribuyendo al bienestar de las familias en concordancia con la visión humanista del

Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

En tanto el ayuntamiento de Victoria mantiene desplegadas brigadas emergentes en la ciudad para reparar los cientos de baches causados por las recientes precipitaciones en avenidas principales calles y colonias de rutas de transporte.

Las acciones de rehabilitación de superficie asfáltica dañada por los escurrimientos pluviales se han realizado en puntos prioritarios en avenidas 16 de septiembre Carlos Adrián Avilés y Tamaulipas como en calles de mayor tránsito de la zona centro de la capital.

Por instrucción del alcalde LALO GATTAS BÁEZ se habilitaron cuadrillas adicionales para acelerar el trabajo de bacheo en las calles Pino Suárez de la colonia Ignacio Zaragoza, calle 29 en la Miguel Alemán , Dr. Canales de la doctores y Michoacán de la Norberto T. Zapata.

Asimismo se atendieron reportes ciudadanos en las colonias Ascención Gónez, Huertas del Río, Ampliación Libertad, La Paz, y Fraccionamientos San Miguel, Sierra Ventana y La Florida.

Correo: maguilar96hotmail.com