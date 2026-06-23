Al dirigente de lo que queda del Revolucionario Institucional, BRUNO DÍAZ LARA se le agotaron las ideas y su estrategia de golpeteo al partido en el poder, a base de quejas, rollo, denostación y desprestigio llegó a su fin.

En la última rueda de prensa con medios de comunicación, BRUNO mostró un desgaste en el lenguaje utilizado, en el que teniendo tiempo de sobra, se le acabaron las ideas.

Hablar mal y estar en contra de todo lo que hace Morena, el gobierno estatal o municipal, no es ser oposición como DÍAZ LARA lo aduce para el golpeteo; eso es revanchismo, envidia, coraje, inconformidad hasta con la propia sombra.

Ser oposición, significa cuestionar las acciones de gobierno, que de una u otra manera afectan al pueblo, a la sociedad o los grupos más vulnerables, haciendo a la vez propuestas para la solución.

¿Qué ha hecho el dirigente del PRI en apoyo a la población?, absolutamente nada. Por el contrario, sólo ha utilizado a los medios de comunicación como tribuna, para denostar, criticar y señalar, sin proponer nada.

Es decir, para lo único que ha servido su encuentro con medios de comunicación es para un cacareo con fines de llamar la atención.

Y es que, un ejemplo que puede capitalizar BRUNO, con el que pudiera incrementar la triste imagen del partido y le daría incluso más auge al PRI, es el tema de los operativos anti alcohol en Victoria.

Quienes conocen del derecho, consideran que ese tipo de operativos violan de manera flagrante el principio de la legalidad, establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Ahí es en donde se debe ser oposición, salir a defender las causas sociales, lo que le duele y afecta a la población, a los conductores que en ocasiones, son víctimas de los abusos por elementos de Tránsito y Vialidad.

Pero BRUNO DÍAZ prefiere criticar sin proponer, señalar sin hacer planteamientos, recurriendo al pasado, criticando el presente, apostando al futuro y eso, no es ser oposición.

En lugar de salir los fines de semana en defensa de los afectados por tránsitos, a BRUNO prefiere utilizar la tribuna del partido, desde la comodidad del edificio Reyes Heroles.

Hace unos meses se vio el poco o nulo interés de BRUNO por defender las causas sociales, cuando a un periodista de una empresa televisora la grúa se quiso llevar su vehículo por estar mal estacionado, cerca del PRI estatal, pero el dirigente del PRI prefirió seguir con su rueda de prensa, que salir en defensa del comunicador. Y aunque hay más ejemplos, por hoy así lo dejamos. EN FIN. [email protected]