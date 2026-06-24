Ciudad Victoria, Tamaulipas. Junio 24 de 2026- Durante la noche y las primeras horas de esta mañana, personal técnico ha trabajado de manera ininterrumpida en la obra de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, con el propósito de restablecer a la brevedad el suministro de agua potable en la ciudad, el cual fue suspendido temporalmente tras el lamentable incidente registrado el día de ayer en el sitio de los trabajos.

La obra, que consiste en la construcción de una segunda línea del acueducto en paralelo a la tubería que actualmente abastece a la ciudad, requirió la suspensión momentánea de los trabajos y del servicio de agua potable como medida precautoria mientras se realizaban las labores de búsqueda y rescate.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que se sigue trabajando en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dependencia a cargo de la obra, dando seguimiento directo a los trabajos en la tubería con el objetivo de concluir dichas reparaciones en un plazo menor a 24 horas.

Finalmente, el titular de la SOP comentó que dará puntual seguimiento a los trabajos hasta su conclusión, y mantendrá informada a la ciudadanía conforme avance el restablecimiento del suministro de agua potable en las distintas zonas de la ciudad.