Al sur de la Ciudad de México existe un recinto único donde arquitectura, naturaleza e historia conviven sobre un antiguo campo de lava petrificada.

El Museo Anahuacalli fue creado por Diego Rivera como un espacio para proteger y mostrar su impresionante colección de arte prehispánico.

Entre piedras volcánicas, vegetación del Pedregal y una arquitectura inspirada en las antiguas civilizaciones mexicanas se levanta el Museo Anahuacalli, una de las obras más singulares de la Ciudad de México que nació del sueño artístico de Diego Rivera.

Más que un museo tradicional, este recinto fue concebido como una “casa de las artes”, un lugar donde el arte, la cultura y la naturaleza formaran parte de una misma experiencia.

Ubicado en la zona de San Pablo Tepetlapa, al sur de la capital mexicana, el Anahuacalli se encuentra sobre terrenos cubiertos por lava petrificada originada por la actividad del volcán Xitle, una característica que le da una identidad única.

El proyecto fue imaginado por el muralista Diego Rivera, quien buscó crear un espacio semejante a los antiguos templos mesoamericanos para conservar su colección de piezas arqueológicas.

Para materializar la obra contó con la colaboración de la arquitecta Ruth Rivera y del artista y arquitecto Juan O’Gorman, quienes continuaron el proyecto tras la muerte del muralista.

La construcción utiliza principalmente piedra volcánica extraída del propio terreno, logrando una integración entre el edificio y el paisaje natural del Pedregal.

El diseño interior del museo representa una visión simbólica del universo desde la cosmovisión mesoamericana.

El recorrido comienza en una zona asociada al inframundo, continúa por el espacio de los seres vivos y culmina en un nivel superior relacionado con el plano celestial, donde destaca una gran apertura hacia el exterior que permite apreciar el entorno.

Su arquitectura combina elementos de culturas como la mexica, maya y teotihuacana, con una estructura que recuerda antiguos centros ceremoniales.

Rivera reunió durante décadas una amplia colección de objetos prehispánicos, muchos de ellos provenientes de distintas regiones del país.

Actualmente, el museo resguarda miles de piezas arqueológicas, entre ellas esculturas, máscaras, cerámicas, figurillas y objetos rituales pertenecientes a diferentes culturas originarias de México.

El visitante puede encontrar piezas relacionadas con pueblos olmecas, teotihuacanos, zapotecos, mixtecos y otras tradiciones que forman parte del legado histórico nacional.

Además de su acervo permanente, el Anahuacalli funciona como un centro cultural donde se realizan exposiciones temporales, talleres, actividades artísticas y encuentros comunitarios.

Sus jardines, senderos y espacios abiertos permiten una experiencia distinta, donde el visitante no solo observa obras, sino que recorre un proyecto arquitectónico pensado como una conexión entre pasado y presente.

Durante fechas especiales, como el Día de Muertos, el museo se convierte en escenario de actividades culturales que atraen a visitantes nacionales y extranjeros.

El Museo Anahuacalli representa una de las grandes aportaciones de Diego Rivera a la preservación del patrimonio mexicano. Su combinación de historia, arquitectura y naturaleza lo convierte en un sitio emblemático para quienes buscan conocer una faceta diferente de la capital del país.

Construido sobre la memoria volcánica del Pedregal, el recinto permanece como un homenaje al arte mexicano y a la visión de un creador que imaginó un espacio donde las raíces del pasado convivieran con las expresiones del futuro.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas