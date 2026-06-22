Obra de Don Javier Hernández se compartió con otras maestros y maestros artesanos que fomentan el legado de las artesanías

Ciudad de México.Junio 22 de 2026- Compartiendo espacio con más de 40 maestras y maestros artesanos de todo el país, Tamaulipas participó este fin de semana en la Feria de Verano del Mueble Artesanal 2026, realizada en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México.

El artesano tamaulipeco Don Javier Hernández, originario del municipio de González, representó con orgullo al estado al exhibir su destacado trabajo, con años de trayectoria, ha dedicado su labor a la preservación, creación y divulgación de las artesanías locales, poniendo en alto el nombre de Tamaulipas.

“Nuestro estado cuenta con mujeres y hombres talentosos cuyas manos transforman la tradición en piezas únicas que narran historias, preservan nuestras raíces y reflejan la riqueza cultural e histórica de Tamaulipas”, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

“En el gobierno humanista que encabeza Américo Villarreal Anaya, se impulsa y fortalece el trabajo artesanal como una expresión de identidad, patrimonio y desarrollo económico para las comunidades”, agregó.

La feria, organizada por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), es el encuentro más importante del país dedicado al mobiliario artesanal, refirió el funcionario estatal.

Las y los visitantes pudieron admirar piezas únicas elaboradas por artesanas y artesanos de Michoacán, Tabasco, Querétaro, Jalisco, Estado de México, Campeche, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Zacatecas, entre otros estados más, muestra de la diversidad y riqueza cultural que distingue a México.