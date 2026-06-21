Mientras un análisis del STARC reportó altos niveles de satisfacción entre empleados seleccionados por hoteles, una investigación de académicos de la Universidad de Quintana Roo expone problemas de apoyo, horarios, carga laboral e inequidad en el sector.

Cancún, Quintana Roo.– Los resultados favorables de un estudio sobre condiciones laborales en hoteles de cinco estrellas contrastan con otra investigación académica que muestra una realidad más crítica entre trabajadores del sector hotelero de Cancún.

El análisis del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac reportó altos niveles de satisfacción entre empleados participantes e ingresos promedio cercanos a los 20 mil pesos mensuales. Sin embargo, el propio estudio reconoció limitaciones metodológicas debido a que los trabajadores fueron seleccionados por las administraciones de los hoteles.

Estos hallazgos contrastan significativamente con el estudio “Análisis de las condiciones laborales: perspectiva de los colaboradores del sector hotelero en Cancún”, publicado en 2025 en la Revista Latinoamericana Ogmios, en el que participaron académicos de la Universidad de Quintana Roo.

El documento arrojó un panorama más crítico, pues 38% de los trabajadores consultados calificó negativamente el indicador de valores y ambiente laboral; 56% afirmó sentirse sin apoyo por parte de sus compañeros o supervisores; 49% reportó que no se respetan sus horarios de comida y 62% consideró que su entorno laboral es injusto, principalmente por la excesiva carga de trabajo.

Es decir, mientras el estudio del STARC, realizado con trabajadores previamente seleccionados, refleja una percepción ampliamente positiva entre los empleados consultados, la investigación de académicos de la Uqroo muestra inconformidad, falta de respaldo y una percepción de desigualdad dentro del ambiente laboral.

Francisco Madrid Flores, director del STARC, señaló que el estudio cuenta con áreas de oportunidad en su metodología, ya que los empleados participantes fueron seleccionados por las propias administraciones de los hoteles.

El especialista indicó que una selección aleatoria de trabajadores habría permitido obtener una medición con mayor precisión y representatividad sobre la realidad laboral del sector.

Además, destacó que los altos niveles de satisfacción registrados no necesariamente coinciden con la elevada rotación de personal que históricamente enfrenta la industria hotelera.

La industria hotelera representa una de las principales fuentes de empleo en Cancún y la región, impulsada por la llegada constante de visitantes nacionales e internacionales.

Sin embargo, el sector mantiene desafíos relacionados con la permanencia del personal, las condiciones laborales y la necesidad de fortalecer estrategias para retener talento.

Los estudios reflejan dos perspectivas distintas sobre la experiencia de los trabajadores turísticos y abren nuevamente el debate sobre los factores que influyen en la satisfacción, el bienestar y la permanencia del personal en la industria hotelera.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas