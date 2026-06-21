La obra turística contempla 401 suites y se integrará al crecimiento hotelero de la zona continental de Isla Mujeres. El proyecto busca fortalecer la oferta del Caribe mexicano con una inversión superior a mil millones de pesos.

Cancún, Quintana Roo.– Costa Mujeres continúa consolidándose como uno de los polos turísticos con mayor crecimiento del Caribe mexicano luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizara la construcción del hotel Majestic Playa Mujeres, un desarrollo que representa una inversión superior a los mil millones de pesos.

El proyecto, impulsado por la empresa Alsteran, contempla la edificación de un complejo turístico con 401 suites, distribuidas en un inmueble de cinco niveles que incluirá un núcleo de elevadores para atender la operación del hotel.

La construcción se realizará en la zona costera continental de Isla Mujeres, específicamente en la península de Chacmuchuch, dentro del desarrollo turístico Costa Mujeres.

El hotel Majestic Playa Mujeres ocupará un terreno de más de 88 mil metros cuadrados correspondiente al lote H-R-4 del proyecto turístico aprobado desde 2011 por las autoridades ambientales.

Costa Mujeres contempla un crecimiento integral con miles de habitaciones distribuidas en diferentes lotes hoteleros y residenciales, convirtiéndose en una de las zonas con mayor desarrollo turístico en Quintana Roo.

Representantes del sector hotelero han señalado que la región continúa atrayendo nuevas inversiones debido a su posicionamiento como destino de alta demanda entre visitantes nacionales e internacionales.

La zona ya cuenta con una amplia oferta de hospedaje y nuevos proyectos que buscan ampliar la capacidad turística, mejorar la infraestructura y diversificar las experiencias para los viajeros.

Entre las aperturas recientes destaca el crecimiento de complejos turísticos de lujo y resorts frente al mar que han fortalecido la presencia de grandes grupos hoteleros en la región.

La zona continental de Isla Mujeres se ha convertido en uno de los puntos con mayor expansión hotelera del Caribe mexicano, con miles de habitaciones actualmente en operación y nuevos desarrollos en proceso.

El dinamismo turístico ha permitido mantener altos niveles de ocupación durante diferentes temporadas del año, impulsando la llegada de inversiones que buscan aprovechar la demanda del destino.

Con la autorización del Majestic Playa Mujeres, Costa Mujeres suma un nuevo proyecto a su expansión y continúa reforzando su papel como uno de los principales corredores turísticos de México.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas