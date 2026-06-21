No hay duda que muchos legisladores no conectan su lengua con el cerebro, dicen cada burrada, cuando no proponen iniciativas absurdas les da por querer demandar hasta al universo.

Para muestra ahí tiene usted a la diputada morenista CANDELARIA OCHOA, ella propone cuestionar y erradicar el cantar el Cielito Lindo y otras expresiones populares en los encuentros deportivos. ¡Que locura!

No hay duda, la diputada habla nada más porque tiene boca, por ociosa, que no tiene nada importante que hacer o proponer.

Afirma la legisladora jalisciense que el que se cante el Cielito Lindo en los encuentros deportivos, principalmente en las justas futboleras internacionales, es una imposición cultural y clasista, así como si solo los ricos cantaran esa canción. Escaso y hasta torpe el razonamiento de la diputadita.

Que alguien le diga a CANDELARIA que en los estadios se canta el Cielito Lindo porque se siente muy mexicano, nada tiene de clasista, y que de imposición tiene lo que ella de inteligente y coherente, o sea, nada.

Contrario a lo que ella cree, el Cielito Lindo une a una afición sin distingos de clases sociales, credos o ideologías políticas, de manera espontánea el canto sale del corazón, impulsado por la emoción, la prueba es que todas las voces se unen en un mismo son sin que nadie les marque un guion.

Además, cuando la afición canta el Cielito Lindo en los partidos de futbol es para motivar a los seleccionados, a quienes representan a la nación.

Con su ridícula propuesta CANDELARIA no solo está tratando de coartar aún más la libertad de expresión, estaría acabando con algo auténtico de los mexicanos, con parte de nuestro folklor.

Cuando se escucha a personajes como CANDELARIA hacer esa clase de propuestas es cuando el pueblo se pregunta, ¿acaso no habrá cosas más importantes para el país que ya se deban legislar con seriedad?

Cierto, hay canciones más representativas de este México lindo y querido, pero el Cielito Lindo es ya una tradición que la gente canta con emoción y cuando se canta se siente estar apoyando a la sección.

Agregue que al inicio de los encuentros se entona con solemnidad el himno nacional, es decir, lo que sigue ya es espectáculo, diversión, pasión y emoción, como el cantar el Cielito Lindo.

Muy lamentable es el nivel de representantes populares que se tienen hoy día, la mayoría no son capaces de integrar una buena agenda legislativa o proponer iniciativas, viables, de beneficio colectivo y para bien de la nación, pero si son muy eficientes para decir y hacer tonterías.

En fin, la situación es que una diputada de MORENA, de nombre CANDELARIA OCHOA, ahora propone que se erradique el canto del Cielito Lindo de los encuentros deportivos, de justas futboleras, pues ella considera que eso es algo clasista y una imposición cultural. Pues mire que culta, lo que se dice culta, con gran acervo cultural, doña Cande no lo es, o no se le ve o se le escucha ni tantito.

Y si, la loca propuesta de la diputada solo sirvió para mostrar su grado de insensatez, para que en redes sociales le llovieran insultos, y claro, para que los mexicanos en señal de rechazo hagan que suene y resuene en los estadios el Cielito Lindo.