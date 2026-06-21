El amo y señor de las amenazas y las agresiones imperiales –también de la mitomanía y la corrupción– dentro y fuera de Estados Unidos, agudiza la prácticade lo que llamaban hocicón, allá por los años 60-80 del siglo pasado, en particular a partir de lo que The New York Times enunció así:

“Trump cometió un terrible error al iniciar esta guerra, la condujo de forma temeraria y en violación de la ley, y Estados Unidos sale debilitado militar, diplomática y económicamente”. DJT –detalla– no consiguió alcanzar ninguno de sus objetivos que pretendían justificar la ofensiva bélica. El gobierno iraní continúa intacto; en ningún caso ha sido eliminado, y nunca ha tenido lugar un cambio de régimen. El enriquecimiento de uranio ha sido diferido a distintas líneas de negociación, de las que nadie es capaz de aventurar un recorrido cierto. Es, dice el diario, “un retorno al statu quo de antes de la guerra, es la reapertura de Ormuz, que nunca había estado cerrado. Y remata que el acuerdo alcanzado se parece mucho al que obtuvo Barack Obama en 2015, y que Trump abolió en 2018, denominándolo como “el peor de la historia”. Concluye con las causas que condujeron al fracaso: Trump aceptó, sin reparos la visión de BenjaminNetanyahu, quien predijo que el régimen iraní caería súbitamente. Ignoró a sus propios asesores, a la Constitución, al Congreso y a los aliados europeos. Es el síndrome de Caracas y Nicolás Maduro porque al emperador lo engatusaron sus asesores con que era repetible en Teherán. Por lo demás la moneda permanece en el aire en Venezuela.

La suscripción vía remota hace una semana del Memorando de Entendimiento entre USA e Irán, las negociaciones dominicales entre sendas delegaciones en Suiza y la rebeldía abierta y humillante del prófugo de la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad, colocan a Donaldo Juan en una posición sumamente incómoda para un individuo que se cree emperador y actúa en consecuencia hasta donde sus fortalezas y debilidades se lo permiten, así como también sus adversarios, China y Rusia.

Incomodidad insoportable para su inmenso amor a sí mismo hasta el punto cuasi demencial de tener que decir a sus aliados del Grupo de los Siete: “Yo soy el jefe”, mientras caminaba entre ellos. O bien pronunciar ante el G-7 la enésima agresión a Claudia Sheinbaum con la historieta de que los narcos gobiernan en México y ella les tiene pavor. Cuento trumpista que enmendó su vicepresidente y sólo sus aliados o mejor dicho subordinados actores mexicanos se entusiasman porque les da respiración boca a boca, suponen que con la demandada intervención imperialista Donald John los instalara en Palacio Nacional. Que se vean en el espejo de María Corina Machado, despreciada por el corruptísimo que logró, vía Ivanka y su voraz marido, que el pueblo albanés realice movilizaciones sin precedente en defensa de la soberanía, territorio y medio ambiente.

Y qué decir de la primera ministra Georgi Meloni, su camarada ideológica, fan hasta hace meses y quien se vio precisada a darle un santo madrazo donde más le duele al inconmensurable narcisista: “Que se ocupe de su propia popularidad”, después de que el magnate acusó a su exaliada de intentar mejorar su índice de aprobación. Y la impopularidad del lenguaraz marido de Melania anda por las nubes y por los suelos el rechazo. La cita con las urnas es en noviembre y seguramente será derrotado y este horizonte lo descompone porque es un plutócrata que no sabe perder y son tiempos por venir y sin reversa, salvo un milagro que en política no existe.

Acuse de recibo

Debate Público es el mejor programa de análisis en la televisión mexicana, pública y privada, conducido muy bien por Jenaro Villamil, pero promovido en forma casi nula. De inmediato se observa que los panelistas (Jesús Ramírez, Pedro Miguel Alberto Najar, Azul Alzaga y Emerson Segura, entre otros, se preparan, leen sobre los temas porque respetan a la audiencia, mientras en otros programas sólo llegan a improvisar. Se transmite los martes a las 22 horas y retransmite los domingos a las 21 horas por Canal 14. (…) “Lloro cuando se quema el arroz: Autorretrato y auto narrativa en las colecciones de la SHCP”. En ella se encuentran obras de los pintores, muralistas, comunistas, David Alfaro Siqueiros y José Chávez Morado, entre otras. Se presenta hasta fines de junio, en la Galería de Arte de la SHCP, República de Guatemala 8, Centro Histórico; a un costado de Palacio Nacional. (…) Aprobada, la reforma cubana por el Comité Central del PCC y la ANPP, https://www.granma.cu/cuba/2026-06-18/comenzo-la-tercera-sesion-extraordinaria-de-la-asamblea-nacional-del-poder-popular (…) Frases que no son para el bronce, nuevo libro del redactor de Utopía está en este enlace https://forumenlinea.com/libros/Libro_Frases.pdf (.) Ejerza el derecho de réplica siempre que sea aludido, se incluirá en la segunda edición de enero de 2027, todos los dioses habidos y por haber mediante.

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