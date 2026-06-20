El atacante brasileño tuvo que abandonar el partido ante Haití por molestias físicas y su participación en los próximos encuentros de la Copa del Mundo quedó bajo observación. La Canarinha suma otra preocupación tras la ausencia de Neymar por problemas físicos.

La Selección de Brasil recibió una nueva preocupación durante su participación en el Mundial 2026 luego de que Raphinha abandonara el terreno de juego por una lesión que podría comprometer su continuidad en el torneo.

El delantero brasileño salió de cambio en la primera mitad del encuentro frente a Haití, correspondiente a la fase de grupos, después de sentir molestias musculares que requirieron la intervención del equipo médico de la Verdeamarelha.

La situación ocurrió cuando Brasil ya tenía ventaja en el marcador. Raphinha intentó continuar en el partido, pero finalmente fue retirado del campo para evitar que la molestia pudiera agravarse.

Hasta el momento, el cuerpo médico de la selección brasileña no ha confirmado la gravedad de la lesión ni el tiempo estimado de recuperación del atacante.

El jugador será sometido a evaluaciones para determinar si podrá estar disponible para el entrenador Carlo Ancelotti en los siguientes compromisos de la Copa del Mundo.

La posible baja representa un golpe importante para Brasil, ya que Raphinha es considerado una de las piezas ofensivas más desequilibrantes del equipo por su velocidad, capacidad de asociación y llegada al área rival.

La lesión del futbolista del FC Barcelona llega en un momento complicado para la selección brasileña, que también enfrenta la ausencia de Neymar, quien no pudo formar parte del plantel mundialista debido a problemas físicos.

Durante la temporada reciente, Raphinha había tenido algunos inconvenientes relacionados con lesiones, situación que encendió las alertas en el conjunto brasileño ante la exigencia de una competencia de alto nivel como la Copa del Mundo.

Además, el partido ante Haití dejó un sabor agridulce para el atacante, quien estuvo cerca de estrenarse como goleador mundialista, pero una anotación suya fue invalidada por posición adelantada.

Ahora, Brasil deberá esperar los resultados médicos para conocer si podrá contar con una de sus principales figuras en la búsqueda de avanzar en el torneo.

El diagnóstico final será clave para definir el futuro inmediato de Raphinha en el Mundial 2026 y las alternativas que tendrá Ancelotti para mantener el poder ofensivo de la selección.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas