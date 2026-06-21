Desde luego que sería por demás saludable, que quienes ocupen un cargo en el servicio público o de elección popular bajo las siglas de Morena, renuncien o pidan licencia para aspirar a otro en la elección del 2027.

El presidente del Consejo Estatal de Morena RÓMULO PÉREZ SÁNCHEZ lo dejó entrever, a reserva de los términos en que se emita la convocatoria, tentativamente a finales de agosto para los que aspiran a ser candidatos a diputado federal y en los últimos días de septiembre para alcaldes y diputados locales.

Dicho por RÓMULO, uno de los fuertes prospectos de Morena para la presidencia municipal de Victoria, la convocatoria determinará si deben renunciar o solamente pedir licencia o permiso para ir a las encuestas, cuyos resultados definirán las candidaturas.

A reserva de que sea aprobada por el CEN nacional de Morena, la medida implicaría que, los que están en el gobierno y aspiren a ser candidatos renuncien al cargo para aspirar a diputado federal, local o alcalde.

Solicitarían licencia (porque son puestos irrenunciables), los alcaldes que quieren ser diputados locales o federales, y los legisladores que aspiran a ser presidentes municipales.

Lo anterior permitiría dos cosas; aspirar en igualdad de condiciones y sobre todo, evitaría el uso de recursos públicos para la promoción personalizada de los que aspiran.

El presidente del Consejo Estatal de Morena, RÓMULO PÉREZ SÁNCHEZ es de los que no comen ansias y espera se emita la convocatoria para conocer los términos y analizar la posibilidad de pedir licencia para participar en las encuestas que se levantarán para elegir candidatos al 2027.

En las mediciones, RÓMULO se encuentra bien posicionado, electoralmente hablando, plenamente identificado con la estructura de Morena en la Capital del Estado, sin problema que lo vincule a la delincuencia o el huachicol fiscal, con amplia trayectoria en el partido, capacidad y experiencia para el cargo de presidente municipal, es decir, cumple con todos los requisitos.

A diferencia de otros personajes de Morena, habrá que decir, que RÓMULO ha sido leal e institucional a la línea del partido y apegado al proyecto de la Cuarta Transformación en Tamaulipas.

No ha sido un político que destaque por escándalos y contrario a ello, mantiene un perfil dedicado al trabajo partidista los fines de semana e institucional con el encargo como subsecretario de enlace legislativo del Gobierno del Estado. Su visión está enfocada en el trabajo; su aspiración, ser candidato de Morena a la presidencia municipal de Victoria. EN FIN.

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