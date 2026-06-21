El triunfo del Tricolor ante Sudáfrica y Corea del Sur impulsó a la selección mexicana en la clasificación internacional. México aparece ahora en el puesto 11 del mundo, cerca de las potencias futbolísticas.

La Selección Mexicana continúa ganando terreno en el panorama internacional. Tras sus resultados positivos en la Copa del Mundo 2026, el Tricolor habría ascendido posiciones dentro del Ranking FIFA y se colocó en el sitio 11 entre las mejores selecciones del planeta.

Los triunfos obtenidos frente a Sudáfrica y Corea del Sur permitieron que el conjunto mexicano aumentara su puntuación y escalara cuatro lugares respecto a la clasificación anterior, quedando a un paso de ingresar al grupo de las diez selecciones mejor ubicadas.

De acuerdo con la actualización del ranking, México pasó de la posición 15 que ocupaba en abril, con 1681.03 puntos, a sumar 1721.78 unidades en la nueva medición, reflejando el impacto de sus actuaciones recientes.

Con este movimiento, el equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional se mantiene por encima de selecciones con amplia trayectoria internacional como Colombia, Estados Unidos, Italia, Croacia, Senegal, Japón y Uruguay.

La clasificación sigue encabezada por Argentina, seguida por Francia y España, mientras que Inglaterra, Brasil, Marruecos, Países Bajos, Portugal, Alemania y Bélgica completan los primeros lugares antes de la aparición de México.

El buen momento de la Selección Mexicana llega en una etapa clave del torneo, luego de asegurar resultados importantes durante la fase de grupos y fortalecer sus aspiraciones dentro de la competencia internacional.

El equipo nacional cerrará su participación en esta ronda ante Chequia, en un duelo programado para el miércoles 24 de junio en el Estadio de la Ciudad de México, con la ventaja de tener asegurado el liderato del Grupo A.

La afición mexicana mantiene la expectativa de que este crecimiento en la clasificación FIFA sea el reflejo de un desempeño histórico durante la justa mundialista y una oportunidad para consolidar al país entre las selecciones protagonistas del futbol internacional.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas