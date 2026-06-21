El gen de la autodestrucción lo heredó Morena de todos sus ancestros, de los grupos de izquierda que alguna vez crearon el Partido Comunista, después el Partido Socialista y todas las organizaciones que derivaron de ellos, la última historia, quizá la que todos conocemos, es la del PRD, un partido que llegó a ganar el gobierno de la Ciudad de México, que apuntó con mucha fuerza hacia la Presidencia de la República y que hoy es nada, o casi nada, que, como dice el poeta, quizá no es lo mismo, pero es igual.

Sirva la referencia para ahondar en la violencia que apunta a estallar en Tamaulipas como producto de las guerras intestinas de este Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados, para desgracia de los de guinda, hoy el deporte parece llamarse, “tírenle a lo que se mueva”.

Mire lo que son las cosas, dentro de Morena apenas comenzaron a despuntar tres mujeres en la carrera por la gubernatura y las tomaron como tiro al blanco.

La más atacada, sin duda, es la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, la razón es simple, hasta hace pocos meses no tenía la calidad de precandidata a la gubernatura ni figuraba en las encuestas y ahora cuenta con el respaldo de casi el 30 por ciento de los tamaulipecos, lo que representa una proeza y una amenaza real para quienes andan en otros equipos, o incluso en otros partidos, a eso agregue que trae presupuesto para obra y la luce, con mayor razón “le pegan”.

La senadora Olga Sosa es otra clienta asidua de los expertos en redes, no la bajan de ser cómplice de los huachicoleros y podría entenderse esa campaña negra en su contra si viniera de sus enemigos, sin embargo, parece que le atizan más los de adentro que los de afuera.

Obvio, la siguiente clienta de las redes es Tania Contreras, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, porque sus adversarios saben que está en la lista de quienes tienen posibilidades reales de ser candidatas a la gubernatura y aprovechan cualquier cosa para señalarla.

Pero, le decía del gen de la autodestrucción que también afecta a los aliados, la otra mujer que puede ser candidata a la gubernatura, aunque por el Verde, es Maki Ortiz y si revisa las redes sociales y lo que se publica, verá que también la tratan muy feo, gran parte de la crítica carece de sustento con todo y que tiene alto grado de credibilidad producto de los pecados que realmente arrastra.

Los hombres, salvo el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás, no han merecido mayor crítica interna por una simple razón, a muchos todavía no les cae el veinte de que el candidato de 2028 podría ser del género masculino.

Pero bueno, la ventaja entre los aspirantes a la gubernatura es que los ataques, que parecen nacer de las entrañas del monstruo guinda, no han pasado de publicaciones en redes sociales y algunos medios serios de comunicación, en realidad, lo que debería preocupar ahora a Morena es lo que está sucediendo en la lucha por las candidaturas a alcaldes y diputados rumbo al cada vez más cercano 2027.

Por ejemplo, a Morena y aliados les debe alarmar lo ocurrido con Héctor Martín Garza González, allá en Reynosa, a quien le lanzaron huevazos y agredieron durante un evento en aquella ciudad. Para quienes no lo recuerdan, este personaje fue el primer candidato de Morena a la gubernatura del Estado, después ocupó un alto cargo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora es asesor del alcalde de Reynosa y, según las malas lenguas, una de las cartas con las que juega el grupo en el poder municipal de cara a la sucesión del “Cachorro” del clan que hoy gobierna ese municipio.

Sobre la agresión se presume un origen político, el afán de desprestigiar a Garza González, respecto a quien es culpable algunos acusan a un diputado aspirante a la alcaldía como el cerebro de dicha acción y todo puede ser posible, por supuesto, de donde venga el ataque es criticable, más aún cuando fue ignorado por todos, como si no hubiera pasado nada que es lo más grave, porque la violencia genera violencia y puede escalar para hacerse presente en otros municipios y de todas las formas posibles.

Vaya, usted no nos dejará mentir, este tipo de agresiones contra aspirantes a candidaturas son cada vez más comunes, quizá muchas no pasan de lo verbal, pero en el futuro, conforme se acerquen los tiempos electorales, podrían terminar en una tragedia o en enfrentamientos graves.

De verdad, ataques así no son un juego, ni para reírse, ni algo que deba tolerarse en la política, menos cuando provienen de los presuntos aliados y todavía es más condenable una agresión así ya que, en muchas ocasiones, se intenta golpear a los mejores.

Vaya el ejemplo del Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, el hombre parecía el mejor titular que había tenido esa dependencia hasta que decidió lanzarse al ruedo político en una legítima aspiración de ser diputado. Al siguiente día de eso se organizó toda una guerra mediática en su contra. Lo peor es que la misma viene “sin carnita”, sin pruebas de corrupción o algo parecido, nomás tratan de poner a la ciudadanía en su contra porque se puso nervioso cuando le reclamaron una situación o nomás porque, al tratar de ser empático, hizo una broma con maestros a quienes les dijo que a todos los escuchaba, aunque no siempre resolvía.

Digo, cualquiera con tantita inteligencia sabe que los dichos del secretario no son políticamente correctos, pero al escucharlo se entiende que no hablaba más que con ganas de hacer conversación, de atender, pues.

Y no nació de la oposición todo el ataque mediático contra del secretario de Educación, Valdez García, ni lo de Héctor Martín Garza en Reynosa, como tampoco todo lo que se dice en contra de las aspirantes a la gubernatura o de los aspirantes a ese cargo, no todo tiene origen en sus adversarios de partido.

Exacto, mucho es fuego amigo, es la guerra intestinal en la que se tratan de pelear las candidaturas imaginarias, es lo feo que se llevan entre ellos y, créalo, eso debe preocupar, o debería preocupar mucho, a los liderazgos de Morena, más si llegan a entender que este grupo trae en la sangre el gen de la autodestrucción que, al parecer, ya está germinando…

IMPULSA SABG ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS… La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tamaulipas, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, a través de la Dirección de Mejora de la Gestión Pública continúa realizando mesas de trabajo brindando asesoría y capacitación a las dependencias y entidades para la elaboración de manuales de procedimientos.

Durante estos encuentros, se trabajó de manera directa con personas servidoras públicas de COMAPA Rio Bravo, ITEA, Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Secretaría de Salud y Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas.

“Gracias a estas mesas de trabajo, se reafirma el compromiso de que cada dependencia y entidad identifique con precisión sus procedimientos gubernamentales; este ejercicio técnico permite conocer a detalle el funcionamiento, las actividades inherentes, los responsables y los requerimientos de cada área, logrando con ello fortalecer, simplificar y agilizar el quehacer gubernamental en beneficio de la ciudadanía” aseguró Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción.

Indicó que la dependencia a su cargo, reafirma su liderazgo en la transformación administrativa del Estado, al proveer por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, los mecanismos necesarios para modernizar, agilizar y fortalecer el quehacer gubernamental en favor de las y los tamaulipecos.

RADIO UAT: REFERENTE IBEROAMERICANA EN LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA… Por quinto año consecutivo, la Radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Radio UAT) será galardonada con un reconocimiento internacional por parte de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI). Esta importante distinción se entregará en el marco de la ceremonia por el noveno aniversario del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC), a celebrarse en Pachuca, Hidalgo, en el mes de agosto.

El premio celebra la destacada participación, constancia y sólido compromiso de la emisora universitaria, lo que reafirma de manera directa el impulso del rector Dámaso Anaya Alvarado a la divulgación del quehacer científico, académico y cultural de la UAT; así como el entusiasmo, la calidad y el esfuerzo del equipo humano de la radiodifusora a lo largo del año.

Esta distinción anual se entrega de forma exclusiva a las instituciones que más han contribuido con materiales informativos de calidad y que han sido difundidos a gran escala a través de televisión, radio y redes sociales.

La colaboración de Radio UAT se integra a una robusta y diversa red de socios internacionales coordinada por la ATEI, que incluye a canales de televisión públicos, nacionales, regionales y locales, así como a instituciones de educación superior, centros de investigación, fundaciones y prestigiosas organizaciones de la sociedad civil de todo el continente.

Cabe destacar que, además de los reconocimientos tradicionales a los medios con mayor impacto, se ha incorporado este año el nuevo reconocimiento “Plumas NCC”, que busca incentivar la colaboración de científicos y periodistas en columnas y artículos especializados, ampliando los horizontes de la divulgación escrita en la región.

Con este nuevo hito, la UAT confirma la calidad de sus producciones radiofónicas y consolida su proyección internacional, demostrando el impacto que la academia y la radiodifusión pública poseen en la democratización del conocimiento científico más allá de las fronteras nacionales.

FORJA GOBIERNO DE VICTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CALIDAD… Con la razón del esfuerzo hacia una infraestructura de calidad en la enseñanza educativa de la niñez victorenses, el alcalde Eduardo Gattás Báez continúa fortaleciendo el sector poniendo en marcha la construcción de aula en la escuela primaria de la colonia Satélite.

Un espacio físico que impactará en el aprendizaje de cientos de alumnos en dos instituciones educativas “Ejército Mexicano” en el turno matutino y “Luis Humberto Hinojosa Ochoa” en el turno vespertino que hoy reciben este apoyo del Gobierno de Victoria.

De la mano de su cabildo y equipo de trabajo que lo apoyan e impulsan en la transformación de Victoria, el alcalde de Victoria arrancó la construcción de aula tipo regional de 48 M2 que atiende las especificaciones que marca el Gobierno Federal.

Son obras fortalecen espacios educativos y amplían oportunidades de aprendizaje y desarrollo para nuestras alumnas y alumnos, reconocieron autoridades de los planteles beneficiados, por cumplir con su palabra, por su visión y liderazgo agradeció al alcalde la alumna Yomara Abigail Martínez.

En el arranque de obra el Secretario de Obras Públicas Eusebio Alfaro Reyna, Mtra. Hilda Guadalupe Alonso Subdirectora escuela Ejército Mexicano, Profr. Juan Manuel Becerra Director Esc. Luis Humberto Hinojosa, por el Cabildo Ernesto Ávalos, Rosabelia Ruiz, Mario Chávez, Kenia Zapata y Alexia Gamundi.