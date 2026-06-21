Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Para evaluar e identificar riesgos en las unidades médicas de Tamaulipas, el Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud (CEISS), realizó vistas de supervisión en esta localidad.

Bajo la instrucción de la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, el director General de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos González Castro, dirigió los recorridos de revisiónen donde se evaluaron los componentes estratégicos establecidos, incorporando además los rubros de trasplantes y trabajo social.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya, nos ha indicado reforzar los trabajos de supervisión y acompañamiento en todas las unidades hospitalarias de la entidad, las cuales se llevan a cabo de manera interinstitucional, para consolidar la suma de esfuerzos de todo el Sector, impulsando siempre la mejora continua del sistema de salud de Tamaulipas”, destacó González Castro.

Dijo que, el objetivo es garantizar una atención más oportuna, segura y de calidad para las y los tamaulipecos, identificando riesgos sanitarios para establecer estrategias de atención mediante la colaboración de todas las instituciones.

El CEISS, es una iniciativa enfocada a coordinar el trabajo entre las instituciones del Sector Salud para mejorar la atención médica y la respuesta ante riesgos sanitarios. Entre sus funciones se encuentran, evaluar, monitorear y vigilar el trabajo de las unidades, de enfermedades emergentes como las respiratorias y situaciones de muerte materna y perinatal, entre otras; todo ello con la principal finalidad de mejorar la calidad de los servicios y seguridad de los pacientes.

Durante este trabajo interinstitucional, se contó con la participación de los representantes del IMSS-Bienestar, IMSS Ordinario, ISSSTE y la Secretaría de Salud, y se realizaron recorridos en las unidades hospitalarias de esta región del estado.