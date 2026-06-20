La selección marroquí inició con fuerza su camino en la Copa del Mundo al imponerse por la mínima ante Escocia con una anotación histórica en los primeros segundos del partido.

El conjunto africano volvió a mostrar su fortaleza competitiva y confirmó sus aspiraciones dentro del torneo.

Marruecos volvió a dar una muestra de autoridad en el escenario mundialista al derrotar 1-0 a Escocia en el Estadio Boston, resultado que le permitió tomar el liderato del Grupo C del Mundial 2026 y mantener viva la ilusión de repetir una actuación histórica.

El cuadro dirigido por Mohamed Ouahbi necesitó apenas 71 segundos para marcar diferencia en el marcador, gracias a Ismael Saibari, quien aprovechó una brillante asistencia y definió con potencia para convertirse en protagonista del encuentro.

El partido apenas comenzaba cuando Marruecos encontró el espacio necesario para romper la defensa escocesa. Brahim Díaz recuperó el balón en zona ofensiva y filtró un pase preciso que dejó a Saibari con ventaja para vencer al guardameta rival.

La anotación temprana obligó a Escocia a modificar su planteamiento y asumir mayor responsabilidad ofensiva, aunque durante gran parte del encuentro sufrió para generar peligro constante frente al arco marroquí.

Marruecos, con la ventaja en sus manos, manejó los tiempos del partido con orden defensivo y una estructura sólida que recordó el nivel mostrado en la pasada Copa del Mundo, donde alcanzó las semifinales.

El atacante marroquí fue una amenaza permanente para la zaga escocesa. Su movilidad, velocidad y capacidad para aparecer en diferentes zonas del campo complicaron el trabajo de sus rivales.

Además del gol, Saibari estuvo cerca de ampliar la diferencia con otras oportunidades claras, incluyendo un remate que estuvo cerca de convertirse en la segunda anotación del equipo africano.

La actuación del futbolista confirmó el crecimiento de una generación marroquí que busca competir nuevamente contra las selecciones más fuertes del planeta.

El conjunto escocés intentó reaccionar en la segunda mitad, pero careció de precisión en los últimos metros y no logró encontrar caminos claros para superar la defensa rival.

A pesar de tener mayor posesión en algunos momentos del partido, Escocia no consiguió transformar ese dominio en ocasiones suficientes para rescatar el empate.

Marruecos cerró el encuentro con experiencia, concentración y una defensa que volvió a responder en los momentos importantes.

Con este triunfo, Marruecos se posiciona en la parte alta del Grupo C y espera el resultado del duelo entre Brasil y Haití para conocer cómo queda la clasificación.

En la última jornada de la fase de grupos, el equipo marroquí enfrentará a Haití, mientras que Escocia buscará cerrar su participación ante Brasil.

El combinado africano vuelve a demostrar que dejó de ser una sorpresa y que llega al Mundial 2026 con argumentos para competir por avanzar lejos en el torneo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas